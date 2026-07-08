Crivencar-Tierra Astur apuesta por la formación en régimen intensivo

La empresa Crivencar-Tierra Astur reafirma su compromiso con el desarrollo del talento y la cualificación profesional apostando firmemente por la Formación Profesional intensiva dentro del Ciclo Formativo de Grado Medio en Gestión Administrativa, firmando un convenio de colaboración con el IES Escultor Juan de Villanueva de Pola de Siero.

Este modelo formativo, que combina de manera estrecha la enseñanza en el aula con la experiencia real en la empresa, permite al alumnado adquirir competencias prácticas desde el primer momento, facilitando una transición ágil y efectiva al mercado laboral.

En este contexto, la participación de Crivencar-Tierra Astur representa un ejemplo destacado de colaboración entre empresa y centro educativo, contribuyendo activamente a la formación de futuros profesionales del ámbito administrativo. A través de esta apuesta, la empresa no solo favorece el aprendizaje aplicado, sino que también impulsa valores como la responsabilidad, la autonomía y el trabajo en equipo.

La formación intensiva se configura así como una herramienta clave para mejorar la empleabilidad de los jóvenes, adaptando los contenidos a las necesidades reales del entorno empresarial y favoreciendo la inserción laboral. Asimismo, refuerza el vínculo entre el sistema educativo y el tejido productivo, generando oportunidades tanto para el alumnado como para las propias empresas.

Desde el ámbito educativo, se pone en valor la implicación de empresas como Crivencar-Tierra Astur, cuyo compromiso contribuye decisivamente a la excelencia de la Formación Profesional y al desarrollo socioeconómico del entorno.

Formación, empresa y futuro se unen en un modelo que marca el camino hacia una educación más práctica, dinámica y orientada al empleo.

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