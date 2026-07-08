Crivencar-Tierra Astur apuesta por la formación en régimen intensivo
El Ciclo Formativo de Grado Medio en Gestión Administrativa del IES Escultor Juan de Villanueva se consolida como una vía directa hacia el empleo
A.A.
La empresa Crivencar-Tierra Astur reafirma su compromiso con el desarrollo del talento y la cualificación profesional apostando firmemente por la Formación Profesional intensiva dentro del Ciclo Formativo de Grado Medio en Gestión Administrativa, firmando un convenio de colaboración con el IES Escultor Juan de Villanueva de Pola de Siero.
Este modelo formativo, que combina de manera estrecha la enseñanza en el aula con la experiencia real en la empresa, permite al alumnado adquirir competencias prácticas desde el primer momento, facilitando una transición ágil y efectiva al mercado laboral.
En este contexto, la participación de Crivencar-Tierra Astur representa un ejemplo destacado de colaboración entre empresa y centro educativo, contribuyendo activamente a la formación de futuros profesionales del ámbito administrativo. A través de esta apuesta, la empresa no solo favorece el aprendizaje aplicado, sino que también impulsa valores como la responsabilidad, la autonomía y el trabajo en equipo.
La formación intensiva se configura así como una herramienta clave para mejorar la empleabilidad de los jóvenes, adaptando los contenidos a las necesidades reales del entorno empresarial y favoreciendo la inserción laboral. Asimismo, refuerza el vínculo entre el sistema educativo y el tejido productivo, generando oportunidades tanto para el alumnado como para las propias empresas.
Desde el ámbito educativo, se pone en valor la implicación de empresas como Crivencar-Tierra Astur, cuyo compromiso contribuye decisivamente a la excelencia de la Formación Profesional y al desarrollo socioeconómico del entorno.
Formación, empresa y futuro se unen en un modelo que marca el camino hacia una educación más práctica, dinámica y orientada al empleo.
El centro te invita a formarte hoy en una profesión con futuro. La industria alimentaria te espera.
- Tragedia en el rally de Carreño: fallece un fotógrafo atropellado por un coche, que salió volando de un cambio de rasante
- Hallan el cadáver de una joven en una playa de Candás: está en avanzado estado de descomposición
- Cascada de reclamaciones en las oposiciones docentes: desborde de suspensos y calificaciones que no alcanzan el mínimo exigido para que compute la prueba
- Llega una nueva aerolínea 'low cost' a Asturias: operará la conexión a Londres que iba a dejar Vueling en octubre y dos más
- Indra, cansada de esperar por Barros, hará una fábrica de blindados en Galicia
- Varapalo judicial al Principado por dar obra a la empresa pública Tragsa sin control
- Noche tropical en Asturias antes de llegar a la cresta de la ola de calor: la AEMET activa una alerta especial hasta las 21.00 horas del lunes
- Educación atribuye el elevado número de suspensos en las oposiciones de maestro a "faltas de ortografía y de sintaxis" y a "fallos de compresión lectora"