El fenómeno Aquasella sigue a tope: agotadas las entradas a más de un mes del gran festival electrónico de Asturias

No queda ni una entrada. Aquasella ha vuelto a colgar el cartel de completo para la que será su 29.ª edición, un nuevo hito para el festival de música electrónica, que del 13 al 16 de agosto reunirá a miles de personas en Arriondas. Lo cierto es que el ritmo de ventas ya hacía prever este desenlace, aunque la confirmación consolida el gran momento que vive una cita que se ha ganado un hueco entre las más importantes del panorama europeo.

De hecho, no se trata de un éxito puntual. Con el de este año, el festival suma ya cuatro ediciones consecutivas agotando todos los abonos y entradas, una dinámica que llega, además, a las puertas de un aniversario muy especial: el trigésimo cumpleaños del evento.

Durante cuatro días, la ribera del Sella volverá a convertirse en punto de encuentro para aficionados llegados de distintos puntos de España y del extranjero. Aquasella ha sabido mantener una fórmula que combina música electrónica de primer nivel con un entorno natural difícil de encontrar en otros festivales, una mezcla que, una vez más, volverá a ser uno de sus principales reclamos.

El escenario Open Air concentrará buena parte de los grandes nombres del cartel. Por allí pasarán artistas como Cristian Varela, Regal, Fatima Hajji, I Hate Models, Kobosil, Amelie Lens o Robert Hood. Eso sí, una de las actuaciones que más expectación ha despertado es el estreno de RRONIN, el proyecto conjunto de Raffaele Attanasio y Rebecca Delle Piane, que debutará en formato back to back.

Mientras, el escenario El Bosque volverá a reunir algunas de las propuestas más variadas de la programación. El espacio acogerá el Mixmag Stage, el Rebels Stage (centrado en sonidos house y groove) y también Loop by Fabrik, con nombres como TSHA, Mason Collective, Dennis Ferrer, Sam Divine, Henrik Schwarz, Joris Voorn, Jayda G o East End Dubs.

El espacio La Real tampoco faltará a la cita. El escenario, reservado para los sonidos más contundentes del techno, contará con actuaciones de Luca Agnelli, SNTS, Ben Sims, DVS1 y uno de los momentos más esperados del fin de semana: el back to back entre Chris Liebing y Luke Slater. A ellos se sumarán 999999999, Rikhter y Vendex dentro de la jornada especial Real Ravers by La Real.

Como viene siendo habitual, la despedida llegará el domingo con el After Aquasella, que prolongará la fiesta unas horas más de la mano de Anna Tur, Alba Franch y Jairo Beltrami.

Así, Aquasella volverá a convertir Arriondas en uno de los grandes epicentros europeos de la música electrónica, con un cartel de primer nivel que ha vuelto a agotar las entradas.