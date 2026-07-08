Ya hay fecha para el estreno de Pravia en el "Grand Prix", que recupera una histórica prueba

Ya hay fecha para el estreno de Asturias en el "Grand Prix del Verano" de Radio Televisión Española (RTVE). Pravia ha sido uno de los pueblos seleccionados este año para participar en el famoso concurso televisivo que presenta Ramón García. Junto a esta localidad, estarán once más, procedentes de todos los rincones de España: Cantalejo (Castilla y León), Polinyà (Cataluña), Zumarraga (País Vasco), Balanegra (Andalucía), San Juan de la Rambla (Canarias), Quintanar del Rey (Castilla-La Mancha), Altura (Comunidad Valenciana), Pradejón (La Rioja), Serranillos del Valle (Comunidad de Madrid), Blanca (Murcia) y Muros (Galicia).

El "Grand Prix del Verano" regresará el próximo lunes, día 13, y lo hará con novedades. Entre ellas, la recuperación de una prueba histórica: la cucaña, mientras seguirán otras de las competiciones más famosas, como "Los troncos locos". "Estamos muy contentos, la verdad es que teníamos mucha ilusión por conseguirlo y ahora vamos a por ello", celebró, el pasado mes de marzo, el alcalde de Pravia, David Álvarez. Colunga también se había presentado a esta edición, pero finalmente no fue seleccionado.

Grabaciones

Los vecinos de Pravia estuvieron grabando para el "Grand Prix" en abril. Los vecinos del concejo participaron en la elaboración de varios vídeos de presentación. "El pueblo está muy ilusionado, la gente está con ganas de apuntarse para concursar o ir de público", celebró David Álvarez. Fueron en total dos jornadas de grabación. La productora del programa también hizo entrevistas a los vecinos para conocer las singularidades del concejo.

Ramón García volverá a ponerse al frente del formato, acompañado por Lalachus, Gorka Rodríguez como nuevo copresentador, Wilbur y la inseparable Vaquilla. En la pasada edición, el programa fue líder de su franja con una media del 12,4% de cuota de pantalla y congregó cada noche a cerca de tres millones de espectadores únicos.

El primer duelo

Polinyà (Barcelona) y Cantalejo (Segovia) serán los encargados de inaugurar la competición. El municipio catalán contará con el apoyo de la humorista Valeria Ros, mientras que la localidad segoviana estará apadrinada por Boris Izaguirre. A partir de ahí, cada lunes, se irán enfrentando dos pueblos. Así que poco queda para ver a Pravia en acción.