Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Ya hay fecha para el estreno de Pravia en el "Grand Prix", que recupera una histórica prueba

La localidad asturiana participa junto a otros once pueblos del país en el famoso concurso televisivo que presenta Ramón García

'El Grand Prix'

'El Grand Prix' / RTVE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Alejandra Carreño

Ya hay fecha para el estreno de Asturias en el "Grand Prix del Verano" de Radio Televisión Española (RTVE). Pravia ha sido uno de los pueblos seleccionados este año para participar en el famoso concurso televisivo que presenta Ramón García. Junto a esta localidad, estarán once más, procedentes de todos los rincones de España: Cantalejo (Castilla y León), Polinyà (Cataluña), Zumarraga (País Vasco), Balanegra (Andalucía), San Juan de la Rambla (Canarias), Quintanar del Rey (Castilla-La Mancha), Altura (Comunidad Valenciana), Pradejón (La Rioja), Serranillos del Valle (Comunidad de Madrid), Blanca (Murcia) y Muros (Galicia).

El "Grand Prix del Verano" regresará el próximo lunes, día 13, y lo hará con novedades. Entre ellas, la recuperación de una prueba histórica: la cucaña, mientras seguirán otras de las competiciones más famosas, como "Los troncos locos". "Estamos muy contentos, la verdad es que teníamos mucha ilusión por conseguirlo y ahora vamos a por ello", celebró, el pasado mes de marzo, el alcalde de Pravia, David Álvarez. Colunga también se había presentado a esta edición, pero finalmente no fue seleccionado.

Grabaciones

Los vecinos de Pravia estuvieron grabando para el "Grand Prix" en abril. Los vecinos del concejo participaron en la elaboración de varios vídeos de presentación. "El pueblo está muy ilusionado, la gente está con ganas de apuntarse para concursar o ir de público", celebró David Álvarez. Fueron en total dos jornadas de grabación. La productora del programa también hizo entrevistas a los vecinos para conocer las singularidades del concejo.

Ramón García volverá a ponerse al frente del formato, acompañado por LalachusGorka Rodríguez como nuevo copresentador, Wilbur y la inseparable Vaquilla. En la pasada edición, el programa fue líder de su franja con una media del 12,4% de cuota de pantalla y congregó cada noche a cerca de tres millones de espectadores únicos.

Noticias relacionadas y más

El primer duelo

Polinyà (Barcelona) y Cantalejo (Segovia) serán los encargados de inaugurar la competición. El municipio catalán contará con el apoyo de la humorista Valeria Ros, mientras que la localidad segoviana estará apadrinada por Boris Izaguirre. A partir de ahí, cada lunes, se irán enfrentando dos pueblos. Así que poco queda para ver a Pravia en acción.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tragedia en el rally de Carreño: fallece un fotógrafo atropellado por un coche, que salió volando de un cambio de rasante
  2. Hallan el cadáver de una joven en una playa de Candás: está en avanzado estado de descomposición
  3. La orquesta más grande de España, con un escenario del tamaño casi de un campo de fútbol, llega a Asturias y actuará en julio en tres pueblos
  4. Cuarenta empresas asturianas están entre los grandes morosos de la Agencia Tributaria: consulta las que más deben y las que entran en la lista
  5. Indra, cansada de esperar por Barros, hará una fábrica de blindados en Galicia
  6. Varapalo judicial al Principado por dar obra a la empresa pública Tragsa sin control
  7. Paso a un lado de Juan Cofiño, presidente de la Junta, que deja todos sus cargos en el PSOE
  8. Noche tropical en Asturias antes de llegar a la cresta de la ola de calor: la AEMET activa una alerta especial hasta las 21.00 horas del lunes

Vuelos a menos de 100 euros para visitar Londres en el puente de diciembre: la nueva compañía “low cost” que llega a Asturias destaca por su precio y puntualidad

Vuelos a menos de 100 euros para visitar Londres en el puente de diciembre: la nueva compañía “low cost” que llega a Asturias destaca por su precio y puntualidad

Juan Manuel Buergo, presidente de la Sociedad de San Vicente de Paúl: "Los inmigrantes no son un problema que resolver, son personas con una enorme voluntad de contribuir a la mejora de la sociedad que los acoge"

Ya hay fecha para el estreno de Pravia en el "Grand Prix", que recupera una histórica prueba

Ya hay fecha para el estreno de Pravia en el "Grand Prix", que recupera una histórica prueba

Todos los nombramientos de párrocos y cargos de la Iglesia asturiana: el vicario de Cultura, Jorge Sangrador, estará al frente de San Isidoro (Oviedo)

El consejero Calvo, acorralado por las críticas a la gestión de residuos de todos los partidos: evita ser reprobado gracias a la izquierda, pero los socios de IU piden el cese de Paz Orviz

El consejero Calvo, acorralado por las críticas a la gestión de residuos de todos los partidos: evita ser reprobado gracias a la izquierda, pero los socios de IU piden el cese de Paz Orviz

La orquesta más viral y con más tirón de España, con actuaciones en Asturias, anuncia su ruptura: "Informaremos de los cambios de agenda"

La orquesta más viral y con más tirón de España, con actuaciones en Asturias, anuncia su ruptura: "Informaremos de los cambios de agenda"

El ovetense José Manuel Valdés se gradúa en la Universidad a los 82 años: "Sales de casa, engrasas un poquito la mente y te relacionas"

El ovetense José Manuel Valdés se gradúa en la Universidad a los 82 años: "Sales de casa, engrasas un poquito la mente y te relacionas"

De México a Covadonga: el viaje que acerca a 28 jóvenes a la tierra de sus antepasados

De México a Covadonga: el viaje que acerca a 28 jóvenes a la tierra de sus antepasados
Tracking Pixel Contents