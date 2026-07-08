La inteligencia artificial se pone al servicio del doblaje en la Universidad de Oviedo

La inteligencia artificial sigue abriéndose paso en ámbitos cada vez más especializados y la Universidad de Oviedo quiere aprovechar su potencial para mejorar la enseñanza y la investigación. El último ejemplo es DubbiOvi, una plataforma de acceso abierto desarrollada por el profesor Alfonso Carlos Rodríguez Fernández-Peña, del departamento de Filología Inglesa, Francesa y Alemana, que simplifica buena parte del proceso de traducción audiovisual sin renunciar al papel imprescindible de los profesionales.

La herramienta reúne en un único entorno de trabajo tareas que hasta ahora solían realizarse con distintos programas. Basta con importar un vídeo para que el sistema genere automáticamente la transcripción del audio mediante inteligencia artificial, divida el contenido en intervenciones sincronizadas y proponga una traducción de cada fragmento utilizando modelos avanzados de lenguaje. El resultado es una plataforma diseñada específicamente para el doblaje y la traducción audiovisual, con una interfaz pensada para agilizar el trabajo.

"Con DubbiOvi hemos querido reunir en un único entorno todas las fases del proceso de traducción audiovisual, incorporando el potencial de la inteligencia artificial para que estudiantes, docentes y profesionales puedan centrarse en las decisiones lingüísticas y creativas", explica Rodríguez Fernández-Peña.

El profesor Alfonso Rodríguez / Uniovi

Lejos de plantear la inteligencia artificial como un sustituto del traductor, el proyecto defiende un modelo de colaboración entre tecnología y conocimiento humano. "La inteligencia artificial no sustituye el trabajo del traductor, sino que actúa como una herramienta de apoyo que permite optimizar los procesos y dedicar más tiempo a la revisión y a la calidad del resultado final", subraya el investigador.

La plataforma nace, sobre todo, con una vocación docente. Su objetivo es acercar las herramientas de inteligencia artificial a estudiantes, profesores e investigadores mediante un entorno intuitivo y adaptable a distintas metodologías de enseñanza. De este modo, quienes se forman en traducción audiovisual pueden trabajar con tecnologías similares a las que ya empiezan a incorporarse al ámbito profesional.

Entre las principales funciones de DubbiOvi figuran la transcripción automática del audio, la segmentación temporal de los diálogos, la traducción asistida por inteligencia artificial, la exportación de proyectos en diferentes formatos y un espacio de trabajo optimizado para configuraciones con doble monitor, pensado para facilitar la revisión y la edición de los textos.

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Más allá de las aulas, la herramienta también aspira a convertirse en un recurso para la investigación. Su diseño permite apoyar proyectos relacionados con la traducción audiovisual, el doblaje y las tecnologías del lenguaje, al tiempo que refuerza la apuesta de la Universidad de Oviedo por el desarrollo de soluciones tecnológicas abiertas y de libre acceso.