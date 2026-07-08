IU, socio del gobierno de Barbón, endurece el tono y pide el cese de la gerente de Cogersa: "Hay que superar la etapa actual"

Izquierda Unida (IU), socio minoritario del PSOE en el Gobierno regional de Adrián Barbón, ha dado este martes un paso de calado que apunta a tener consecuencias en lo que resta de legislatura: ha pedido el cese de Paz Orviz, gerente del Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa), durante el pleno extraordinario sobre la gestión de residuos celebrado en la Junta General e impulsado por la derecha.

La diputada de la coalición, Delia Campomanes, trasladó esa exigencia a Alejandro Calvo, consejero de Movilidad y presidente de Cogersa, a raíz de los últimos acontecimientos relacionados con el organismo.

"Le exigimos un cambio en la orientación de Cogersa y en su dirección gestora. Le pedimos que se inicie de inmediato una nueva etapa de ruptura conceptual, plenamente identificada con los valores ambientales que defiende la mayoría de Cogersa, que es la defensa del modelo público y del liderazgo ambiental. La gerencia de Cogersa debe responder a la ambición por cumplir con esos retos ambientales, superando la etapa actual, que se ha agotado a sí misma. La actual línea gestora de Cogersa ya no da más de sí y responde a una etapa superada", aseguró Campomanes durante su intervención, dirigiéndose directamente a Calvo, que la escuchaba desde su escaño.

La crisis de Cogersa

La situación del organismo público, que ha estado en el foco durante los últimos meses por el retraso en la reactivación de la Plantona, la pérdida de fondos europeos, la falta de seguros y la ausencia de una solución definitiva para el combustible sólido recuperado (CSR), entra así en una nueva fase tras el movimiento de IU.

Paz Orviz ya había mantenido en las últimas semanas una relación distante con Alejandro Calvo, que llegó a pedir públicamente «mejorar la gestión» del consorcio tras la sucesión de problemas. La gerente respondió entonces que se sentía «apoyada».

Noticias relacionadas

La última polémica estalló tras conocerse el traslado de miles de toneladas de CSR procedentes de la Plantona a la cementera de La Robla (León), una información desvelada por la propia Orviz en una comisión parlamentaria. Semanas antes, el Principado había negado públicamente que estuviese sobre la mesa enviar el CSR fuera de Asturias en el futuro, lo que alimentó la controversia política en torno a la gestión del consorcio.