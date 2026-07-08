JUPOL pide a los policías nacionales que rechacen los servicios extraordinarios voluntarios para denunciar la falta de mejoras laborales

El sindicato JUPOL ha iniciado una campaña dirigida a los agentes de la Policía Nacional para que rechacen la realización de servicios extraordinarios voluntarios como medida de presión ante la falta de avances en sus reivindicaciones laborales. La organización sostiene que el Ministerio del Interior continúa cubriendo necesidades estructurales de personal gracias a la disponibilidad de los propios policías, mientras mantiene sin actualizar las retribuciones y otras condiciones laborales.

Bajo el lema "No seas el salvavidas de la Administración", el sindicato recuerda que los miembros de la Policía Nacional carecen del derecho a huelga y plantea esta iniciativa como una forma de protesta compatible con el cumplimiento estricto de sus obligaciones profesionales. En este sentido, anima a los agentes a no aceptar servicios extraordinarios de carácter voluntario y a desempeñar su trabajo con el máximo rigor y respeto a la legalidad.

JUPOL critica especialmente el sistema de retribución de las horas extraordinarias. Según denuncia, el Ministerio ha fijado una compensación de 25 euros brutos por hora para determinados servicios vinculados al proceso extraordinario de tramitación de tarjetas de identidad de extranjero (TIE), mientras que el resto de servicios extraordinarios continúan abonándose por una cuantía ligeramente superior a los diez euros brutos por hora. El sindicato considera que esta diferencia pone de manifiesto la necesidad de revisar de forma general las compensaciones económicas que perciben los agentes.

La organización sindical insiste además en la necesidad de actualizar las dietas, las pagas extraordinarias y avanzar hacia una mejora de las condiciones de jubilación de los funcionarios adscritos al régimen de Clases Pasivas, reivindicaciones que, según afirma, permanecen pendientes desde hace años.

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Con esta campaña, JUPOL busca reducir la dependencia de la Administración de la realización de servicios voluntarios por parte de los policías y reclamar una negociación que permita mejorar las condiciones laborales y retributivas del colectivo.