Llega una nueva aerolínea "low cost" a Asturias: operará la conexión a Londres que iba a dejar Vueling en octubre y dos más

Asturias suma una nueva aerolínea en su terminal de Santiago del Monte. Se llama Wizz Air y es una compañía "low cost" (de bajo coste) que llega para cubrir la ruta con Londres que dejó Vueling, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA. Su desembarco en la región arranca con tres rutas: a Londres, Madrid y Valencia.

Esta aerolínea de bajo coste tiene una gran proyección de crecimiento en Europa y aterriza en Asturias el 27 de octubre con vuelos a la capital del Reino Unido. La ruta operará durante todo el año con 3 frecuencias semanales los martes, jueves y sábados.

Londres es un destino clave para el aeropuerto de Asturias: se trata de la conexión internacional que más pasajeros mueve cada año, por delante de París, la capital francesa. En lo que va de año, la ruta con el aeropuerto de Gatwick ha transportado 26.485 pasajeros, siendo la décima conexión más importante para la región.

Vuelos a Madrid y Valencia

Además de la conexión londinense, Wizz Air incorpora una ruta entre Asturias y Madrid, que iniciará operaciones el 4 de noviembre con 4 frecuencias semanales los lunes, miércoles, viernes y domingos.

Y una más: se podrá volar a Valencia con esta compañía low cost a partir del 2 de noviembre con 5 frecuencias semanales los lunes, miércoles, jueves, viernes y domingos.

Wizz Air, la reina del "low cost" en Europa

Wizz Air es una aerolínea de bajo coste húngara fundada en 2003. Es la compañía de vuelos baratos más grande de Europa Central y del Este. Desde su nacimiento ha ido creciendo sin hacer ruido y ha contruído una red que hoy supera los 70 millones de pasajeros anuales, con una flota cercana a los 260 aviones, en su mayoría Airbus A320 y A321neo. En España, donde durante años fue poco más que un nombre en las pantallas de salidas, ya opera en 17 aeropuertos.

Desde el aeropuerto de Barcelona, por ejemplo, ofrece vuelos en septiembre a Palermo, Milán o Venecia, ida y vuelta, por 36.68 euros.

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Al precio asequible de sus vuelos se suma otro de los grandes estandartes de la compañía: la puntualidad. Lleva a tiempo en el 99,8% de las ocasiones, una cifra que, en el universo "low cost", no suele ser tan elevada.