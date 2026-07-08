"Tenemos millones en el banco, pero no podemos gastarlos": la reacción de los ayuntamientos asturianos a las nuevas reglas de gasto que plantea Hacienda

Los ayuntamientos asturianos reciben con distintos grados de satisfacción el aumento del margen de gasto anunciado por el Ministerio de Hacienda (4% el gasto en 2027, un 3,8% en 2028 y un 4,6% en 2029), pero coinciden en una reivindicación de fondo: el cambio resulta insuficiente si no va acompañado de una reforma de la financiación local que permita a los municipios disponer de mayor autonomía sobre sus recursos.

La mayoría reclama flexibilizar y también suprimir la actual regla de gasto, una norma derivada de la última crisis económica y que impide que las administraciones aumenten sus costes sin límite para evitar endeudamiento excesivo. Muchos ayuntamientos asturianos están saneados y, aun valorando como positivo poder gastar más, no ven explicación a que, teniendo dinero en caja, no puedan invertirlo en mejoras para sus concejos.

Oviedo, donde gobierna el PP, tildó la medida de "claramente insuficiente, con muchos titulares y vacía de soluciones reales", según palabras de Leticia González, concejala de Economía, que pide "una reforma profunda que permita a los ayuntamientos gestionar sus recursos con mayor autonomía". El ayuntamiento de Oviedo tiene 120 millones de euros a plazo fijo en el banco sin que pueda invertir lo que quisiese. "Tenemos capacidad económica para seguir invirtiendo, pero unas reglas fiscales obsoletas siguen impidiendo que podamos utilizar plenamente recursos que pertenecen a los ovetenses", indicó.

Una posición similar mantiene Gijón. El portavoz del gobierno local y concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador (Foro), considera que el incremento del margen de gasto es "insuficiente" y sostiene que la medida que realmente aumentaría la capacidad inversora de los ayuntamientos sería "la eliminación de la regla de gasto". "Una administración debe gastar en base a su capacidad de generar ingresos, y no en función de los límites impuestos por el Gobierno de la nación", afirma. El edil considera "completamente fuera de lógica" que consistorios saneados no puedan invertir sus ahorros y sostiene que "esa circunstancia no la arregla una subida porcentual del techo de gasto".

En el lado contrario se sitúa Avilés. La alcaldesa, Mariví Monteserín (PSOE), valora "muy positivamente el incremento de la regla del gasto al 4%" y considera que "contribuirá al impulso de nuevas inversiones y programas". El Ayuntamiento avilesino mantiene, no obstante, 14 millones de euros de remanente que no puede destinar libremente a inversiones por las actuales reglas fiscales. Monteserín sostiene que, una vez se acuerde la financiación autonómica, "el reto que debe asumir el Gobierno de España es revisar el actual reparto de competencias y distribución de ingresos fiscales entre administraciones para un reparto más justo y equilibrado".

El alcalde de Siero, Ángel García, "Cepi" (PSOE), también reclama cambios más profundos. El concejo no tiene deuda y mantiene alrededor de 60 millones en el banco, una situación que el regidor utiliza para cuestionar la normativa actual. "Tenemos 0 euros de deuda y no podemos gastarlo. ¿Qué norma es esta que no nos permite gastar?", se pregunta. A su juicio, "parece razonable demandar un trato distinto a quienes, siendo parte de la financiación, hayamos hecho los deberes".

La presidenta de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), Cecilia Pérez, también considera que el aumento del margen de gasto es positivo, aunque insiste en que "debe tener continuidad en una reforma más amplia". La dirigente municipalista sostiene que "la financiación local necesita una revisión de fondo" que reconozca "el papel esencial de los ayuntamientos y las responsabilidades que asumimos, muchas veces por encima de nuestras competencias".

El alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez (IU), afirma que el incremento "apenas permitirá cubrir la subida del coste de personal" y que "realmente no supone recursos extra para hacer más inversiones". A su juicio, "los ayuntamientos estamos condenados a precariedad perpetua mientras el Gobierno del Estado no aborde el verdadero problema: un sistema de financiación justa para la administración local".

En la misma línea se pronuncia la concejala de Langreo, Marina Casero (IU), que define el aumento del margen de gasto como "una buena noticia, pero no suficiente". La edil reclama "una reforma profunda de las reglas fiscales" y sostiene que "no vale parchear con suspensiones puntuales". "Las reglas fiscales suponen un corsé enorme para actuar", añade, recordando que durante la pandemia el Gobierno las suspendió.

El alcalde de Valdés, Óscar Pérez (PSOE) considera que "toda medida orientada a permitir mayor grado de inversión en obras y servicios siempre es celebrada". El municipio dispone de 1,5 millones de euros de remanente y el regidor recuerda que Valdés es "un concejo saneado y financieramente muy competitivo", por lo que ve estas medidas "como oportunidades para seguir creciendo".

El alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella (PP), introduce un matiz de prudencia. "Gastar más no siempre es lo más adecuado puesto que se puede caer en la tentación de endeudar", señala. Aun así, considera que aumentar el gasto "no tiene que ser malo si se paga la deuda o se financia inversión cuando el Ayuntamiento tiene ahorro". En el caso de Cangas, explica que el millón de euros de ahorro logrado el pasado ejercicio se destinará a amortizar deuda, pagar facturas pendientes e invertir en infraestructuras.

José Manuel González Castro (PP), alcalde de Cangas de Onís, valora "positivamente que se amplíe el margen de gasto para ayuntamientos y comunidades autónomas", aunque advierte de que "esta medida debe ir acompañada de una reforma más profunda de la regla de gasto y del sistema de financiación local". El regidor insiste en que "los ayuntamientos no pedimos gastar lo que no tenemos, sino poder utilizar nuestros propios recursos e ingresos para atender las necesidades reales de nuestros vecinos".

Enrique Riestra, de Vecinos por Llanes y alcalde de ese concejo, cree que lo importante para mantener la inversión en los concejos pasa por un paso adelante de los gobiernos autonómicos. «El Principado tiene que apostar por las entidades locales mediante una estructura justa de financiación», indicó.