La multinacional Corteva no cede con el ERE en Tamón pese a la convocatoria de huelga
Los representantes de la plantilla insisten en que "no existe fundamento legal" para la extinción de los 73 contratos de la fábrica
Corteva sigue firme en su intención de cerrar la fábrica del valle de Tamón (Carreño) y de aplicar un ERE de extinción para los 73 trabajadores de la planta. La multinacional estadounidense de productos para la protección de cultivos mantiene sus planes pese a la huelga de seis jornadas que han convocado los sindicatos en la fábrica, pero también en el centro de servicios de Tamón, que presta apoyo al conjunto de centros de la multinacional en Europa, Oriente Medio y África.
La dirección de Corteva y los representantes de los trabajadores se reunieron ayer por segunda vez en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC) y no se produjeron avances en la negociación. La representación de los trabajadores (LICA y SOMA-FITAG-UGT), vista la documentación presentada por la empresa y las respuestas a sus preguntas, considera que "no existe fundamento legal" para una ERE de extinción por causas productivas en una planta que no genera pérdidas económicas. La compañía, por su parte, argumenta que la continuidad de la fábrica –que solo produce el principio activo picoxystrobin que utilizan varios fungicidas– no es viable por la competencia de los genéricos que salen de China.
Calendario de paros
La próxima reunión en el SASEC se celebrará el próximo día 14. De momento, la empresa no ha presentado un plan social para los afectados por el ERE. Los sindicatos han convocado seis jornadas de huelga que comenzarán mañana, El calendario también incluye paros los días 10, 14, 15,21 y 22 de julio. Además, estas convocatorias son para la fábrica de Corteva en Tamón pero también para la centro de servicios que tiene allí la multinacional y que presta apoyo para los centros que tiene repartidos por Europa, Oriente Medio y África. En total, Corteva tiene una plantilla en Asturias de cerca de 400 trabajadores.
Greg Page: «Nos centraremos en la eficiencia operativa»
La multinacional Corteva –antigua división de protección de cultivos de DuPont– ha ratificado que Greg Page presidirá el consejo de administración de la compañía una vez que, en el cuarto trimestre de este año, se separe del grupo la división de semillas, que se convertirá en una empresa independiente denominada Vylor. «Corteva será una empresa centrada en la eficiencia operativa», destacó Greg Page en línea con la decisión de cerrar la planta del valle de Tamón. «Gracias a su trayectoria de innovación diferenciada, Corteva contará con una cartera de productos líder en el sector que aportará valor a los agricultores durante los próximos años», añadió. Greg Page presidirá un consejo de administración de la nueva Corteva que contará con nueve miembros y varias incorporaciones. Además de Page, formará parte de consejo Klaus Engel, David Everitt , Janet Giesselman , Jean-Marc Gilson , Luke Kissam (que será el futuro director ejecutivo de Corteva) Nayaki Nayyar , Christopher Policinski y Patrick Ward. Desde la multinacional estadounidense se destacó que la nueva Corteva «se caracterizará por la innovación tanto en su cartera de productos como en su modelo operativo». n
Suscríbete para seguir leyendo
- Tragedia en el rally de Carreño: fallece un fotógrafo atropellado por un coche, que salió volando de un cambio de rasante
- Hallan el cadáver de una joven en una playa de Candás: está en avanzado estado de descomposición
- Los 78 mejores lugares de Asturias (uno por concejo) para observar el histórico eclipse de sol de agosto: 'Estamos en el mejor sitio del mundo para verlo
- La orquesta más grande de España, con un escenario del tamaño casi de un campo de fútbol, llega a Asturias y actuará en julio en tres pueblos
- Cuarenta empresas asturianas están entre los grandes morosos de la Agencia Tributaria: consulta las que más deben y las que entran en la lista
- Indra, cansada de esperar por Barros, hará una fábrica de blindados en Galicia
- Varapalo judicial al Principado por dar obra a la empresa pública Tragsa sin control
- Paso a un lado de Juan Cofiño, presidente de la Junta, que deja todos sus cargos en el PSOE