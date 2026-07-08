La multinacional Corteva no cede con el ERE en Tamón pese a la convocatoria de huelga

Corteva sigue firme en su intención de cerrar la fábrica del valle de Tamón (Carreño) y de aplicar un ERE de extinción para los 73 trabajadores de la planta. La multinacional estadounidense de productos para la protección de cultivos mantiene sus planes pese a la huelga de seis jornadas que han convocado los sindicatos en la fábrica, pero también en el centro de servicios de Tamón, que presta apoyo al conjunto de centros de la multinacional en Europa, Oriente Medio y África.

La dirección de Corteva y los representantes de los trabajadores se reunieron ayer por segunda vez en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC) y no se produjeron avances en la negociación. La representación de los trabajadores (LICA y SOMA-FITAG-UGT), vista la documentación presentada por la empresa y las respuestas a sus preguntas, considera que "no existe fundamento legal" para una ERE de extinción por causas productivas en una planta que no genera pérdidas económicas. La compañía, por su parte, argumenta que la continuidad de la fábrica –que solo produce el principio activo picoxystrobin que utilizan varios fungicidas– no es viable por la competencia de los genéricos que salen de China.

Calendario de paros

Noticias relacionadas

La próxima reunión en el SASEC se celebrará el próximo día 14. De momento, la empresa no ha presentado un plan social para los afectados por el ERE. Los sindicatos han convocado seis jornadas de huelga que comenzarán mañana, El calendario también incluye paros los días 10, 14, 15,21 y 22 de julio. Además, estas convocatorias son para la fábrica de Corteva en Tamón pero también para la centro de servicios que tiene allí la multinacional y que presta apoyo para los centros que tiene repartidos por Europa, Oriente Medio y África. En total, Corteva tiene una plantilla en Asturias de cerca de 400 trabajadores.