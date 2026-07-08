La orquesta más viral y con más tirón de España, con actuaciones en Asturias, anuncia su ruptura: "Informaremos de los cambios de agenda"

La orquesta más viral de España se separa en plena temporada alta de fiestas. El grupo canario "Nueva Línea", que actuó el mes pasado en Asturias, en Peón (Villaviciosa), ha anunciado su ruptura en redes sociales, que se cristaliza en la salida de sus cantantes, Sofía, Alba, Mayte y Alicia. El motivo: "diferencias en la forma de entender y gestionar la imagen del grupo", según consta en el comunicado oficial. Con sus temas "Un beso" y "Una noche de copas", "Nueva Línea" se hizo viral, superando las 20 millones de reproducciones.

Pese a la ruptura, la orquesta no se detendrá. Iniciará "una nueva etapa con un cambio en su formación vocal". El resto de componentes "continúa unido y plenamente comprometido con este proyecto". Es más, "ya se está traajando con ilusión para seguir ofreciendo el espactáculo y la calidad que siempre han caracterizado a Nueva Línea". Pero avisan: "Iremos informando de los cambios de agenda que puedan suceder".

Las vocalistas de la Orquesta Nueva Línea Alicia Padilla, Sofía Marrero, Raquel González y Mayte Cabrera / María Pisaca

Esta frase deja abierta la posibilidad de modificaciones en próximas actuaciones o compromisos ya previstos. El grupo no concreta todavía qué fechas podrían verse afectadas, pero sí se compromete a mantener informado al público y a los colaboradores.

La orquesta concluye su comunicado dando las gracias. "Agradecemos de corazón el apoyo, la confianza y la comprensión que recibimos de nuestro público, contratantes y colaboradores. Esperamos seguir compartiendo muchos momentos con todos ustedes". Y rematan: "Nos vemos muy pronto sobre los escenarios".

Gira nacional

Con más de 30 años de historia, "Nueva Línea" llegó este año a ser "número uno" en redes sociales. En su gira actual, ofrecen un show moderno que llena salas y fiestas de prao fuera de las islas. La formación destacaba hasta ahora por un elenco de cuatro vocalistas jóvenes que combinan juventud con una gran trayectoria orquestal.

"Estamos todos alucinando con lo que está pasando con la orquesta. Tenemos llamadas de Estados Unidos, México y Península", llegó a decir Sofía Marrero, vocalista del grupo. Además de en Villaviciosa, "Nueva Línea" estuvo antes, en marzo, en la plaza de toros de Gijón.