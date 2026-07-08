Oviedo recrea el Origen del Camino mientras disfruta del éxito de las Jornadas de los Tortos

Oviedo inicia hoy las celebraciones que rememoran la historia del origen del Camino de Santiago. Arranca la sexta edición de "El Primer Peregrino", un hito cultural que durante cuatro días convertirá la Plaza de la Catedral en el escenario vivo de los orígenes de la ruta jacobea y del Camino Primitivo. Sin embargo, el ambiente festivo ya se respira y se saborea en el municipio desde hace casi una semana gracias al éxito de las IV Jornadas Gastronómicas de los Tortos del Camino, organizadas por Otea en estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Oviedo y la Cofradía del Torto de Maíz.

La perfecta alianza entre cultura y gastronomía vuelve a demostrar que, en Asturias, la mejor forma de celebrar la identidad es sentándose a la mesa. Los 23 establecimientos participantes en las jornadas encaran desde hoy su recta final con un balance extraordinario de afluencia. Hasta el domingo 12 de julio, vecinos y los miles de visitantes que ya abarrotan la capital tienen la oportunidad de disfrutar de la creatividad de los hosteleros participantes, quienes han sabido transformar un producto tan nuestro y tradicional como el torto en el bocado estrella de la ciudad, combinando a la perfección vanguardia y tradición.

Para quienes salgan a la calle a disfrutar del ambiente histórico y busquen la mejor recompensa gastronómica, la ruta cuenta este año con tres paradas obligatorias con sello de excelencia. Se trata de El Dólar, El Fartuquín y la Sidrería Alterna, los tres establecimientos que se alzaron con la distinción "Tortos del Camino Oviedo 2026" en la cata oficial celebrada en el Centro de Formación de Otea en Olloniego. Sus elaboraciones, valoradas en directo por un jurado de expertos, son el mejor ejemplo del altísimo nivel técnico de una hostelería local que no deja de sorprender y evolucionar.

A partir de esta misma tarde, la experiencia de inmersión en el Oviedo del siglo IX será absoluta. La gran novedad de esta edición es el Mercado "Asturias Primitiva", que abre sus puertas hoy jueves para ofrecer un viaje sensorial por los sabores y la artesanía del Camino. El mercado complementará a la perfección la ruta gastronómica de los restaurantes, llenando el casco histórico de oficios tradicionales vivos como el azabache de Siero o las navajas de Taramundi, y de viandas que van desde el pan de escanda de Grado al chosco de Tineo.

Todo ello servirá de preámbulo para el gran fin de semana de recreaciones medievales, música celta y el plato fuerte del sábado por la noche: la majestuosa representación teatral nocturna protagonizada por el actor Ramón Langa en la piel del rey Alfonso II El Casto.

Hasta el domingo 12 de julio, Oviedo invita a todos a salir a la calle, apoyar al comercio de proximidad y vivir nuestra historia con los cinco sentidos. Toda la información sobre la ubicación y propuestas de los locales participantes se encuentra disponible en las plataformas Otea.es y escapadaasturias.com.