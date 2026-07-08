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El Principado lidera la coordinación regional ante la UE en políticas climáticas y ambientales

La directora general del ramo Susana Madera asiste en Bruselas a la primera reunión para definir las prioridades ambientales de la presidencia irlandesa y la agenda europea

La directora general de Medio Ambiente, Susana Madera,tercera por la izquierda, junto a Sergio Álvarez, Paz Valiente y Miguel Castroviejo, miembros de la representación permanente de España ante la UE, en Bruselas.

La directora general de Medio Ambiente, Susana Madera,tercera por la izquierda, junto a Sergio Álvarez, Paz Valiente y Miguel Castroviejo, miembros de la representación permanente de España ante la UE, en Bruselas. / P.A.

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Lucía Rodríguez Alonso

Oviedo

El Principado de Asturias se coloca como "el centro del debate europeo". El Gobierno del Principado asume este semestre la coordinación de las comunidades españolas ante el Consejo de Medio Ambiente de la Unión Europea (UE), en un momento decisivo para el desarrollo de las políticas climáticas, energéticas y ambientales.

El objetivo es "reforzar la voz de las diferentes regiones" en cuanto a las políticas comunitarias, y también "garantizar que tengan una aplicación real en España las decisiones que se adopten en Bruselas", para ello la función es la coordinación y construcción de consensos entre comunidades. Esta participación asturiana en este foro europeo significa abrir una etapa en la que se impulsarán retos ambientales.

La directora general de Medio Ambiente, Susana Madera, asiste a la primera reunión en Bruselas en la que se han presentado las prioridades de la presidencia irlandesa y la agenda política de los próximos meses, que incluyen cuestiones estratégicas como la revisión del sistema europeo de comercio de emisiones, la política climática o la posición en foros internacionales.

El Ejecutivo autonómico considera una prioridad reforzar el papel de las regiones como agentes clave en la transición ecológica, mediante políticas que no se queden en el ámbito normativo, sino que se traduzcan en soluciones concretas y sean compatibles con el desarrollo económico y la actividad industrial.

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La coordinación que asume Asturias permitirá apuntalar la capacidad de influencia de las comunidades en la agenda ambiental europea y consolidar una posición común sobre la necesidad de avanzar hacia una transición ecológica realista, justa y aplicable.

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