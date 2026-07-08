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Retrasos de tres horas en el AVE asturiano por una avería en Galicia

Pasajeros del AVE a Asturias vivieron momentos de incertidumbre en Madrid ante las continuas demoras de su tren

Viajeros en Chamartín, esperando el AVE

Viajeros en Chamartín, esperando el AVE

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Xuan Fernández

Xuan Fernández

Una avería de un tren en O Irixo (Ourense) ha provocado este miércoles un nuevo episodio de retrasos en la red de alta velocidad con afección directa a los servicios entre Madrid y Asturias.

La incidencia alteró la circulación en la línea de altas prestaciones entre Ourense y Santiago, generando demoras en numerosos trenes.

El AVE con destino a Asturias que debía salir de la estación de Madrid-Chamartín a las 16.37 horas acumulaba ya más de tres horas de retraso cuando aún ni siquiera había iniciado su viaje.

La situación amenazaba además con extenderse al resto de la tarde, ya que el siguiente servicio, previsto para las 18.51 horas, también apuntaba a sufrir una demora considerable por el efecto dominó que la incidencia estaba provocando en la circulación ferroviaria.

La avería desató momentos de desesperación e incertidumbre entre los viajeros con destino al Principado que aguardaban en la estación madrileña. Muchos reclamaban información a Renfe sobre la hora real de salida de sus trenes, mientras las pantallas seguían retrasando la previsión de partida y los anuncios por megafonía apenas ofrecían novedades.

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No fue hasta pasadas las 19.30 horas cuando los pasajeros del convoy de las 16.37 recibieron al fin una noticia positiva: Renfe comunicó la vía desde la que partiría el tren. El anuncio fue recibido con gritos de celebración por parte de numerosos viajeros, después de varias horas de espera sin certezas y con el temor de que el servicio pudiera seguir acumulando retrasos.

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