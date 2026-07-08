El semen de los asturianos, entre los de mayor calidad de España

Un estudio realizado en España ha detectado diferencias significativas en la calidad del semen de los hombres según la región en la que viven, con mejores parámetros en comunidades del norte peninsular como Asturias.

La investigación apunta a que estas variaciones podrían estar relacionadas con factores ambientales, como la contaminación, ya que los hábitos de vida de los participantes eran muy similares.

El trabajo, coordinado por la bióloga Rocío Núñez Calonge, experta en reproducción asistida, ha analizado los datos de casi 400 hombres que se sometieron a una evaluación de fertilidad en siete centros de reproducción asistida de España entre junio de 2024 y diciembre de 2025. Los resultados se presentaron este martes en Londres, en la Reunión Anual de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología (ESHRE).

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Los investigadores compararon parámetros seminales en cuatro zonas peninsulares: norte, sur, sureste y centro. Aunque sus hábitos eran muy parecidos, la calidad del semen presentaba diferencias notables. El norte registró los mejores resultados, con un recuento medio total de espermatozoides móviles de 94,35 millones, frente a los 50,11 millones observados en los hombres del centro.