Las tres ocasiones perdidas para convertir Asturias en una gran capital del arte: Masaveu, Arango y Pérez Simón

Tres oportunidades ha tenido Asturias de convertirse en una comunidad capital para el arte, las tres vinculadas a grandes colecciones privadas y con un fuerte vínculo con Asturias: la familia Masaveu, de origen catalán, pero con hondo arraigo en la región a través de su banca y sus incontables negocios, y las de dos empresarios y filántropos mexicanos Plácido Arango, hijo de asturianos expatriados, y José Antonio Pérez Simón, nacido en Llanes y emigrado de niño con su familia. Todos han dejado cuantiosos legados y generosas donaciones en la región –sin ellas el Museo de Bellas Artes de Asturias no sería hoy lo que es– y no cesan de enriquecer el acervo artístico de la región con infinidad de cesiones, pero a la hora de asentar sus colecciones, en una sede más o menos permanente, han apostado sobre seguro.

Madrid y el País Vasco han tenido más reflejos y han sido más resolutivas. Asturias, además, no era competidor, ni en términos económicos ni en capacidad de visibilizar unas colecciones que están entre las más importantes del mundo de titularidad privada.

Este lunes el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, presentó el proyecto que convertirá la Serrería Belga en la sede de la Fundación Colección Pérez Simón, consumando definitivamente una de esas ocasiones perdidas para Asturias. En ese espacio se expondrán permanente unas doscientas obras de la colección del empresario asturmexicano Juan Antonio Pérez Simón, que supera las 4.500 piezas de pintura, escultura, dibujo, artes decorativas y manuscritos de grandes maestros de la historia del arte. La sede en España de la colección de Pérez Simón consolidará Madrid como "una de las grandes capitales mundiales de la cultura", en palabras de su Alcalde, junto al Museo Nacional del Prado y Mel Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.

El Ayuntamiento madrileño cederá con este fin y durante cincuenta años el edificio de la Serrería Belga, situado en el Paisaje de la Luz, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco. El inmueble, de unos 4.000 metros cuadrados y rehabilitado en 2013 por Langarita-Navarro, será adaptado por el mismo estudio para su nuevo uso. Las obras, financiadas por la Fundación Colección Pérez Simón, comenzarán este año –el edificio ya está cerrado al público–y se prolongarán durante 18 meses. Además, el Ayuntamiento acometerá una remodelación integral del entorno para arropar la colección de Pérez Simón de la mejor manera posible, con mejoras en la accesibilidad de la plaza de las Letras y la peatonalización de las calles Cenicero y Almadén.

La noticia coincide con otro gran proyecto museístico vinculado a un coleccionista de origen asturiano. El Museo de Bellas Artes de Bilbao anunció a finales de junio un excepcional homenaje al empresario, coleccionista y mecenas Plácido Arango, coincidiendo con la culminación de su ampliación. Hasta 2030 exhibirá más de un centenar de obras pertenecientes a su colección, cedidas por sus herederos y por instituciones como el Metropolitan Museum of Art de Nueva York, la Hispanic Society Museum & Library, el Museo Nacional del Prado, el Museo de Bellas Artes de Bilbao y el Museo de Bellas Artes de Asturias. También de colecciones privadas. Entre ellas figura una extraordinaria selección de arte español, con obras de Velázquez, El Greco, Zurbarán, Murillo, Goya o Fortuny, junto a artistas modernos y contemporáneos como Joan Miró, Antoni Tàpies, Andy Warhol, Eduardo Chillida, Cristina Iglesias o Anthony Caro.

En la ampliación del Bellas Artes de Bilbao, diseñada por Norman Foster y Luis María Uriarte, han invertido 48 millones de euros el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia, el Ayuntamiento de Bilbao y la Fundación Bancaria BBK.

El Bellas Artes de Asturias recibió en 2018 un importante legado de Plácido Arango: treinta y tres obras que supusieron una de las donaciones más relevantes de su historia. Gracias a ella ingresaron piezas de Juan de Juanes, Luis de Morales, Zurbarán, Juan van der Hamen, Valdés Leal, Claudio Coello, Ignacio Zuloaga, José Gutiérrez Solana, Esteban Vicente, Pablo Palazuelo, Antoni Tàpies, Manuel Millares, Rafael Canogar y Eduardo Arroyo, entre otros, además del Retablo de la Flagelación, de Leonor de Velasco, y esculturas de Juan Muñoz y Cristina Iglesias.

Pérez Simón también ha depositado obra en el Museo asturianos, siete cuadros expuestos en sus salas de el Veronés, Luca Giordano, Ramón Bayeu, Antonio María Esquivel, John Phillip, Joaquín Sorolla y Darío de Regoyos.

En 2025 coincidieron en Madrid dos grandes exposiciones de colecciones vinculadas a Asturias: "Setenta grandes maestros de la Colección Pérez Simón", en CentroCentro, y "Colección Masaveu. Arte español del siglo XX. De Picasso a Barceló", en la sede de la Fundación María Cristina Masaveu Peterson. Esta última constituye el tercer gran conjunto artístico de origen asturiano. En 1994, tras el fallecimiento de Pedro Masaveu Peterson, 410 obras de su colección fueron entregadas al Principado mediante una dación en pago del impuesto de sucesiones, convirtiéndose en uno de los pilares del Museo de Bellas Artes de Asturias. El resto de la colección familiar permaneció en manos de la Corporación Masaveu y, desde 2013, es gestionado por la Fundación María Cristina Masaveu Peterson, que conserva alrededor de 1.500 obras.

Durante años, los sucesivos gobiernos del Principado expresaron su deseo de que una parte mayor de la Colección Masaveu permaneciera en Asturias o contara con una sede estable en la comunidad. Sin embargo, esa posibilidad nunca llegó a materializarse y la familia optó por mantener la colección unida, de titularidad privada y gestionada a través de la Fundación.

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Nunca llegó a plantearse abiertamente la posibilidad de que la colección de arte de Plácido Arango tuviera una sede propia en Asturias, y si fue así no trascendió. En el caso de Pérez Simón, sí hubo maniobras en ese sentido. Foro Asturias llegó a registrar en la Junta General del Principado una proposición no de ley para instar al Gobierno del Principado a liderar una operación que intentara atraer la colección a Asturias de manera permanente, movilizando a las administraciones e instituciones públicas y privadas. La idea generó cierto debate público, pero no fue a más. Quizás por cierta desidia, por algún malentendido o porque se asumió que Asturias tenía pocas posibilidades frente a un competidor como Madrid.

Fundación María Cristina Masaveu Peterson Un antiguo palacete del siglo XIX rehabilitado es la sede de la Fundación María Cristina Masaveu Peterson, que gestiona una excepcional colección con cerca de un millar de piezas datadas entre la Antigüedad y el siglo XXI. A la izquierda, la obra "Silencio", de Jaume Plensa.

Colección Pérez Simón/ Serrería Belga El empresario astur-mexicano ha atesorado desde su juventud más de 4.500 obras de arte. La Serrería Belga, en el madrileño Paisaje de la Luz, será la sede de su colección en España. A la izquierda, "Retrato de Lucha María", de Frida Kahlo.