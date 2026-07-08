Los turnos de doce horas "no son aplicables por falta de médicos", dicen los facultativos asturianos

El modelo de trabajo de los médicos en turnos de doce horas no es aplicable en Asturias “por falta de médicos”, según valoró ayer el Sindicato Médicos del Sespa (SIMES). La medida aprobada el lunes por el Consejo de Gobierno podría dar a los facultativos la posibilidad de concentrar todo el horario de una semana en tres o cuatro días, opción que, al menos sobre el papel, podría facilitar la cobertura de plazas de médicos en los hospitales de las alas de la región (Jarrio, Cangas del Narcea y Arriondas).

Hasta la fecha, salvo en excepciones como los servicios de urgencias hospitalarias o la red de UVIS móviles (SAMU), la jornada ordinaria de los médicos del Sespa es de 35 horas semanales, con horario de 8.00 a 15.00 horas de lunes a viernes. Según adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA, los facultativos de la sanidad pública asturiana tendrán por vez primera la posibilidad generalizada de trabajar en turnos de doce horas.

Los módulos de doce horas aprobados por el Gobierno de Asturias “ya estaban contemplados en el Estatuto Marco de 2003, es decir, no son ninguna novedad”, señaló a LA NUEVA ESPAÑA un portavoz del SIMES, quien puntualizó que en la mayor parte de los servicios hospitalarios de Asturias, ya sean médicos o quirúrgicos, este sistema “no es aplicable por la falta de médicos adjuntos para cubrir los turnos”. “Se necesitaría más plantilla; si no, no es una solución real”, apostilló.

La Consejera confía en mitigar la conflictividad

Con estas palabras, el SIMES dio respuesta a unas declaraciones realizadas en la mañana de ayer por la consejera de Salud del Principado, Conchita Saavedra, quien expresó su confianza en que las nuevas opciones de organizar la jornada de trabajo de los médicos “permitan evitar o disminuir al máximo posible la amenaza que tenemos de una huelga en septiembre”.

Con sus palabras de esta mañana, la titular de Salud se dirigía de manera especial a los “médicos jóvenes”, y en particular al sindicato SIMES, cuya reivindicación esencial se resume en un recorte de la jornada laboral a un total de 35 horas en las que estén incluidas el horario ordinario y las guardias.

El SIMES ha reclamado, asimismo, un “aumento de las libranzas concedidas tras cada guardia” con el siguiente modelo: una guardia de 17 horas que genere dos libranzas de mañanas, y una guardia de 24 horas que genere tres libranzas de mañanas.

No obstante, también el Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) ha amenazado con una huelga indefinida para después del verano. Sin embargo, las protestas del SIMPA se dirigen principalmente contra el Ministerio de Sanidad y la negativa de su titular, Mónica García Gómez (Sumar), a implantar un Estatuto Marco exclusivo para los médicos.

Acuerdos retributivos

En sus declaraciones de ayer en el HUCA, Conchita Saavedra indicó que su Departamento había llegado el pasado mes de enero a una serie de acuerdos con todas las organizaciones sindicales (salvo el SIMES, de reciente constitución) que este pasado lunes fueron refrendados por el Consejo de Gobierno.

“Estamos hablando de una serie de mejoras en las condiciones laborales y retributivas”, señaló Saavedra, quien concretó aspectos como el “solape” (período de tiempo de cambio de información entre profesionales que trabajan a turnos), la ponderación nocturna, la nueva posibilidad de compatibilizar el trabajo en el Sespa con el sector privado, los programas especiales de las tardes…

Sobre la nueva flexibilidad en el horario, la Consejera aseveró que “podemos empezar a hablar de formas de trabajo diferentes, con turnos de doce horas y como máximo de diecisiete horas”.

Según Saavedra, el objetivo de fondo consiste en “ir mejorando las condiciones laborales y retributivas para que nuestros profesionales puedan realizar su trabajo en las mejores condiciones posibles y además puedan desarrollar al máximo su competencia”.

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Lo que viene en las próximas semanas, anunció la titular de Salud, es “aprobar los acuerdos retributivos en relación a todos estos pactos”, así como “seguir un camino de diálogo con las organizaciones sindicales” encaminado a “llegar a futuros acuerdos” que aplaquen la conflictividad.