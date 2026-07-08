Vuelos a menos de 100 euros para visitar Londres en el puente de diciembre: la nueva compañía “low cost” que llega a Asturias destaca por su precio y puntualidad

Los asturianos podrán seguir volando a Londres sin escalas y a un precio asequible. La compañía “low cost” (de bajo coste) Wizz Air llega en octubre a la terminal de Santiago del Monte para cubrir la ruta con la capital de Reino Unido que dejó Rayanair, tal como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. Su propuesta es clara: vuelos baratos y puntuales.

El 27 de octubre la compañía húngara estrena la ruta entre Asturias y Londres con tres frecuencias semanales (martes, jueves y sábados) y billetes a 136 euros ida y vuelta. El precio es similar al que ofrece Rayanair para el mismo trayecto durante este mes de julio.

Los vuelos más baratos llegan en noviembre, cuando es posible volar a Londres y volver por 60 euros. En este mismo mes, la oferta de la aerolínea se amplía con rutas a Madrid (lunes, miércoles, viernes y domingos desde el día 4) y Valencia (lunes, miércoles, jueves, viernes y domingos, desde el 5).

Escapada en el puente de diciembre

Si fijamos un período tensionado por la alta demanda, como el puente de diciembre, los precios de Wizz Air no superan los 100 euros. En concreto, del 5 al 8 de diciembre, se puede viajar a Londres desde Santiago del Monte, ida y vuelta, por 97,98 euros.

Volar a Madrid en ese mismo período (de viernes a lunes, según las frecuencias disponibles de la compañía con la capital) cuesta, a día de hoy, 84,88 euros idea y vuelta.

En el caso de viajar a Valencia, el billete, también de viernes a lunes, cuesta 69,40 euros.

La tarifa más barata (las consultadas para este artículo) corresponden a los vuelos de la modalidad “Basic”, es decir, su opción más económica. Esto quiere decir que el equipaje debe ir debajo del asiento (bolsas de 40x30x20) y la facturación debe hacerse por internet.

Puntualidad "low cost"

Wizz Air es una aerolínea de bajo coste húngara fundada en 2003. Es la compañía de vuelos baratos más grande de Europa Central y del Este. Desde su nacimiento ha ido creciendo sin hacer ruido y ha contruído una red que hoy supera los 70 millones de pasajeros anuales, con una flota cercana a los 260 aviones, en su mayoría Airbus A320 y A321neo. En España, donde durante años fue poco más que un nombre en las pantallas de salidas, ya opera en 17 aeropuertos.

Desde el aeropuerto de Barcelona, por ejemplo, ofrece vuelos en septiembre a Palermo, Milán o Venecia, ida y vuelta, por 36.68 euros.

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Al precio asequible de sus vuelos se suma otro de los grandes estandartes de la compañía: la puntualidad. Lleva a tiempo en el 99,8% de las ocasiones, una cifra que, en el universo "low cost", no suele ser tan elevada.