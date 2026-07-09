Aditya Mittal: "Soy optimista respecto al futuro del acero"

"Soy muy optimista respecto al futuro del acero", destacó Aditya Mittal, CEO de ArcelorMittal, en unas reflexiones que ha publicado con motivo de la celebración de los 20 años de la compañía, que tiene 5.000 empleados en Asturias. "Muchos factores que impulsan la demanda se están alineando, lo cual es un buen augurio para la industria. Pero eso por sí solo no es suficiente. No seguiremos liderando si nos quedamos de brazos cruzados", señaló el CEO de ArcelorMittal.

Por ello, Aditya Mittal afirmó que "en primer lugar, debemos continuar con nuestra mentalidad de priorizar la seguridad". Y en segundo lugar, "debemos ser dinámicos y estar abiertos al cambio constante. A medida que ArcelorMittal ha crecido, nos hemos esforzado por mantener el espíritu emprendedor y el ADN que impulsaron nuestro crecimiento. El mundo actual es más dinámico y complejo que nunca, y esta tendencia continuará. Incluso industrias tradicionales como la del acero avanzan continuamente. Los aceros que producimos hoy son muy diferentes a los de hace 20 años, por lo que debemos seguir apostando por la innovación". En esa línea, el CEO de la compañía destacó que la compañía está "incorporando la IA en nuestras fábricas, y esta es sin duda una tendencia clave para el futuro. Nuestro propósito es crear aceros más inteligentes para las personas y el planeta, y esto refleja a la perfección nuestra motivación".