La alegría inunda estos días la villa colunguesa

Las fiestas de Nuestra Señora de Loreto afrontan, a partir de hoy sus jornadas más esperadas. Tras el inicio de los actos religiosos y deportivos celebrados en los primeros días del programa, Colunga se prepara para vivir un intenso fin de semana en el que tradición, gastronomía, música y convivencia volverán a convertir las calles del concejo en el gran punto de encuentro del verano. A las 13.00 horas, las tradicionales Cancios de Chigre pondrán la nota musical de la mano de Lorena Corripio y José Tronco Valle, acompañados por el gaitero Iván Rionda. A las 20.00 horas, llegará uno de los momentos más esperados con el chupinazo de inicio de las fiestas, seguido del pregón en el Parque Hernán Pérez Cubillas, que este año correrá a cargo de Ana Moriyón. La jornada concluirá con el concierto de verano «Musicalle», dando paso al ambiente festivo que se prolongará el fin de semana.

Mañana será el turno para el deporte tradicional y la gastronomía. La Plaza del Monumento acogerá la final de la décima edición del Torneo de Bolos Villa de Colunga, cuya entrega de premios tendrá lugar a las 21.00 horas. Media hora más tarde comenzará uno de los actos con mayor participación popular: la Gran Costillada, una cita que reúne cada año a vecinos y visitantes alrededor de una larga mesa para compartir cena y buen ambiente. La noche continuará con la primera gran verbena, protagonizada por la orquesta Tekila y DJ Masip, con carpa instalada para garantizar la celebración independientemente del tiempo.

El sábado 11 combinará deporte y música. Desde las 16.00 horas, el Polideportivo Municipal Los Llanos será escenario del XXV Torneo de Ajedrez Open Villa de Colunga, mientras que la noche volverá a llenarse de ritmo con la actuación de la Orquesta Principal y una nueva sesión de DJ Masip, consolidando las verbenas como uno de los principales atractivos del programa.

El domingo 12 de julio llegará el día grande en honor a la patrona. La Banda de Gaitas de Corvera de Asturias despertará al municipio con su tradicional pasacalles antes de la solemne eucaristía y la procesión de traslado de la imagen de Nuestra Señora de Loreto hasta su capilla. La organización anima a los asistentes a participar ataviados con el traje regional, reforzando el carácter tradicional de una celebración profundamente arraigada en el concejo. Tras la ceremonia tendrá lugar la Subasta del Ramo y la sesión vermú, antes de que la fiesta popular continúe por la noche con la actuación del grupo Costa Norte.

Las fiestas concluirán el lunes 13 de julio con una jornada pensada para toda la familia. La playa de La Griega acogerá desde las 17.30 horas la tradicional jira, con juegos infantiles, fiesta de la espuma, hinchables y la actuación de Pepo Klibre. Como colofón, a la medianoche, un espectáculo de fuegos artificiales a cargo de Pirotecnia Xaraiva iluminará el cielo de Colunga, poniendo el punto final a unas fiestas pensadas para todas las edades.