El asturiano Jonás Fernández, el eurodiputado español más influyente en política económica

“El eurodiputado español más influyente en política económica del Parlamento Europeo”, así se reconoció al eurodiputado asturiano del PSOE Jonás Fernández, quien lidera la clasificación española en asuntos económicos del reciente informe ‘MEP Influence Index 2026’, elaborado por EU Matrix y que, cada año, repasa la labor de los diputados europeos.

El estudio analiza la capacidad de influencia de los 720 miembros del Parlamento Europeo, tanto de forma global como en 19 áreas de actuación, entre ellas la política económica. Para ello, tiene en cuenta indicadores como: las responsabilidades institucionales de cada eurodiputado, el liderazgo de expedientes legislativos, su papel en las comisiones parlamentarias, la interlocución con los sectores afectados por la legislación europea y su capacidad para construir mayorías en las votaciones.

En este ámbito, Fernández figura como el europarlamentario español con mayor influencia en los asuntos económicos, un reconocimiento que refleja su papel en una de las áreas con mayor impacto sobre la vida cotidiana de los ciudadanos y sobre el futuro de la economía europea.

Fernández desarrolla buena parte de su actividad parlamentaria en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON), considerada una de las comisiones con mayor peso político del Parlamento Europeo. Además, es coordinador del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D) en dicha comisión, una responsabilidad que le sitúa entre los principales negociadores de su grupo en expedientes relacionados con la regulación financiera, la unión de los mercados de capitales, la estabilidad económica, la fiscalidad y el futuro de la Unión Económica y Monetaria.

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El índice elaborado por EU Matrix se basa en el análisis de decenas de miles de datos sobre la actividad parlamentaria desde el inicio de la actual legislatura europea. También combina indicadores de liderazgo institucional, trabajo legislativo, consultas con los agentes económicos y capacidad de influencia en las votaciones. Sus autores subrayan que el objetivo del estudio es medir la capacidad real de los eurodiputados para influir en la elaboración de las políticas de la Unión Europea.