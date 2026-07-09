Asturias contará con siete nuevas plazas judiciales entre finales de 2026 y noviembre de 2027: un desahogo para varios tribunales saturados
El presidente del TSJA valora positivamente la ampliación de plantilla porque recoge buena parte de las reclamaciones del Tribunal, aunque advierte de que seguirá reclamando refuerzos para cubrir otras necesidades
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús María Chamorro, valora positivamente la creación de siete nuevas plazas judiciales en el Principado entre el 31 de diciembre de 2026 y el 1 de noviembre de 2027. Chamorro destacó que la ampliación recoge “muchas de las recomendaciones” planteadas en varias ocasiones tanto por la Sala de Gobierno del TSJA como por la propia Presidencia, aunque aseguró que el Tribunal seguirá trabajando para atender otras necesidades que no han sido incluidas en esta ocasión.
El Ministerio de Justicia atendió así la reclamación reiterada del presidente y de la Sala de Gobierno del TSJA para reforzar la planta judicial asturiana, una petición basada en la elevada litigiosidad y en la fuerte carga de trabajo que soportan varios partidos judiciales del Principado.
En total, Asturias incorporará siete nuevas plazas: tres en Oviedo, dos en Gijón, una en Avilés y una plaza de juez de adscripción territorial, con movilidad por todo el territorio y dependiente del Tribunal Superior de Justicia para sus sucesivos destinos.
Primeros refuerzos en la Audiencia Provincial
Las tres primeras plazas se formalizarán el 31 de diciembre de 2026. Una de ellas será para la Sección Séptima, de ámbito civil, de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón, una plaza que había sido especialmente demandada por la Presidencia y por el órgano de gobierno del Tribunal.
También se creará una plaza en la Sección Tercera, penal, de la Audiencia Provincial de Oviedo, que además del reparto habitual asume competencias en materia de violencia sobre la mujer y agresiones sexuales. El TSJA considera que este refuerzo permitirá aliviar la elevada carga de trabajo de esa sección. La tercera plaza corresponderá a la Sección Primera, civil, de la Audiencia Provincial de Oviedo, que también soporta una importante presión laboral.
Nuevas plazas en los tribunales de instancia
El 1 de junio de 2027 se incorporarán dos nuevos refuerzos al organigrama judicial asturiano: la plaza número 7 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Oviedo y la número 8 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Gijón, ambas consideradas necesarias por el TSJA.
La última fase de la ampliación llegará el 1 de noviembre de 2027, con la entrada en funcionamiento de la plaza número 9 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Avilés, uno de los partidos judiciales con una carga de trabajo más significativa. Ese mismo día comenzará también a operar una nueva plaza de juez de adscripción territorial, que podrá desempeñar su labor en los partidos judiciales donde resulte más necesaria.
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