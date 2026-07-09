Asturias quiere apoyarse en el potencial de la IA para que sus servicios públicos sean "más productivos"

“Hoy damos un paso más en la incorporación de la Inteligencia Artificial (IA) en la administración del Principado”, así anuncia la vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, la creación del Comité de Supervisión Ética, Normativa y de Innovación en Inteligencia Artificial de Asturias (Comité Sendia). La IA ya está aquí y estamos incorporándola en el día a día, además ha venido para quedarse y “por eso estamos constituyendo este comité Sendia”, señala la Vicepresidenta.

El director general de estrategia Digital, inteligencia artificial del Principado de Asturias, Javier Fernández Rodríguez, explica que crearon el comité Sendia porque entienden que la inteligencia artificial no solo es una revolución tecnológica, es una revolución también social, y para ello “se necesita un comité de supervisión, de asesoramiento en materia de inteligencia artificial”. Fernández habla de un proyecto que tiene ahora mismo encima de la mesa, de un tema sensible, como es el caso de la dependencia, “estamos en estos momentos implementando herramientas de inteligencia artificial para extracción automática de datos de los expedientes y estimamos que en la acción sobre unos 13.000 expedientes que nos puede ahorrar unas 8.000 horas de trabajo”, el impacto de la Inteligencia Artificial es realmente relevante.

El mayor objetivo del Comité es “sacarle todo el provecho”, ya que el potencial de la inteligencia artificial es enorme y “tiene que ayudarnos a ser más productivos en los servicios públicos, más eficientes en reducir la burocracia, el dar un mejor servicio público”. También hacerlo de una manera ética, y analizar en el uso de la ciberseguridad ”cuanto, cómo y cuándo va a transformar la administración o la forma de funcionar la administración autonómica”, subrayó Fernández respecto a los objetivos y funciones.

Se garantiza que todas estas novedades no quitarán empleos, que la inteligencia artificial “viene a mejorar la respuesta, a multiplicar las potencialidades que pueden tener los empleados públicos, pero siempre hay una supervisión humana”, aseguró la Vicepresidenta, defendiendo los valores del Comité: “la ética, la respuesta humana y la incorporación de las personas es fundamental”. Y agregó que la IA es un instrumento más y la definió como “una palanca que viene a mejorar la productividad, pero las personas son fundamentales y siempre están en ese centro de la atención humana, es algo que caracteriza a esta administración asturiana”, por lo que no afectará a los puestos de trabajo, sentenció.

En cuanto a sostenibilidad energética, “hace dos, tres años, era una preocupación el consumo de agua, pero hoy en día los centros de procesos de datos no consumen más agua de la que ya se meten en el propio circuito”, comentó Javier Fernández sobre una las preocupaciones que existen desde la llegada de la IA, y concretó que esa preocupación venía de los grandes centros de procesos de datos y que no es el caso de lo que se está hablando en Asturias.