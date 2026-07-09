UN BOLSO PARA UNA REINA

capítulo 1

La maza

Bernardo, pensativo, se atusaba el bigote en un movimiento repetitivo desde debajo de la nariz hasta un extremo con el pulgar y, a la vez, hasta el otro extremo con el índice y el corazón.

Metido entre el polvo de carbón, algunos charcos con barro negro alrededor y rodeado de bloques de hormigón, Bernardo contemplaba la escena ante sus ojos casi sin pestañear. Estaba en el cargadero de carbón del Pozo Entrego, al otro lado del murete que separaba esa zona de la carretera general del pueblo.

Un coche se paró en ese momento a su altura, detrás de otros que el guardia de tráfico del cruce cercano había detenido, y la música que se escapaba por las ventanillas abiertas del coche llegó perfectamente a los oídos del inspector y lo sacó de su ensimismamiento. La voz de John Lennon y su intensa versión del Stand by me de Ben E. King, más cerca del rock que del soul, hicieron que Bernardo Bédavo girara la cabeza y se colocase el flequillo dos o tres veces al ritmo del estribillo, que conocía bien.

(«Quédate a mi lado»).

-Aquí estoy, inspector. ¿A dónde voy a ir? -Tino, el enorme policía nacional y fiel amigo de Bernardo, lo observaba con el ceño fruncido, sin entender muy bien por qué le pedía que se quedara. El inspector acababa de llegar.

-¿Eh? Ah. -Bernardo, como era habitual en él, comprendió un instante después que había verbalizado su pensamiento involuntariamente.

El coche arrancó y la música se desvaneció en segundos.

-¿Alguien ha tocado algo? -preguntó el inspector.

-Nada.

-¿La científica y la forense?

-De camino… Y el juez también, antes de que preguntes.

Bernardo asintió varias veces y volvió a mirar lo que tenía frente a él.

Eran las ocho y media de la tarde de aquel miércoles dos de junio de 1982 y un cuerpo de un varón, bien vestido, con un traje azul marino, yacía boca abajo. La cabeza estaba bastante cerca de un gran bloque de hormigón que sujetaba una de las columnas sobre la que se elevaba el cargadero de carbón. En aquella postura no podía verse su cara, apoyada en el suelo.

-¿Sabemos quién es? -preguntó Bernardo.

-Negativo, inspector -respondió Tino-. Si no le damos la vuelta, no hay forma.

-Vamos a esperar a que llegue la forense, no quiero tocar nada todavía.

-Vale. Eso sí, este y yo -dijo Tino al tiempo que apuntaba con el pulgar a su compañero- pensamos que no es de aquí.

-¿Por?

-No nos pega.

-Muy científico, ya veo.

Tino encogió los hombros y Bernardo se acercó al bloque de hormigón. Un objeto había llamado su atención.

-¿Y esta maza?

-Pues si la miras de cerca, verás sangre, inspector.

El policía se agachó ligeramente y ya iba a dar un paso hacia la maza cuando Tino le lanzó una advertencia inesperada.

-¡Cuidado, no pises el gato muerto!

-¿Qué?, ¡hostias! -Bernardo dio un pequeño salto cuando casi lo pisaba.

-Este sitio es muy sucio, inspector; hoy es un gato y mañana igual te das con un ternero, ¡quién sabe!

El inspector negó con la cabeza sin decir nada y, con cuidado, acercó su cara a la maza que, efectivamente, tenía una buena mancha de algo parecido a la sangre en la cabeza con la que se golpea. El propio bloque de hormigón tenía más sangre.

-Yo creo que lo mataron de un mazazo -explicó Tino muy serio; siempre usaba el asturiano cuando hablaba con Bernardo-. Si te fijas, tiene un golpe potente en la cocorota.

-Científico y preciso, casi como un forense, Tino. -La respuesta de Bernardo salió de su boca también en asturiano.

-Pues ríete, que igual acierto, inspector.

El policía sonrió y, ya erguido, vio que cada vez más personas se acercaban por la acera, curiosas ante la presencia de los policías. Entre ellas, venían la inspectora Clara de la Orden y Lucía, la novia de Bernardo, que acababan de tomarse un café en la cercana cafetería La Paz y habían visto el pequeño revuelo en la carretera general.

-Tino, Pérez, que no se acerque mucho la gente, por favor -ordenó Bernardo.

Los dos policías uniformados saltaron el pequeño muro que separaba su posición de la acera para mantener a los curiosos a cierta distancia y Pérez, el compañero de Tino, sin mirar siquiera a la gente que paraba, impidió el paso también a Lucía y Clara.

-¡Eh, grandullón! -le gritó Clara a Tino por encima de la cabeza de Pérez.

-¿Eh? -Tino, que hablaba con algunas personas un poco más allá, se giró al oír a su pareja-. ¡Hostia, Pérez!, que es la inspectora De la Orden. ¿Estás cegato?

-¡Coño! -exclamó Pérez al fijarse-. ¡A sus órdenes! -Y acercó como un disparo su mano tiesa a la frente.

-Relájate un poco, hombre -reconvino Clara al agente mientras miraba al cielo y negaba con la cabeza-. Vamos, Lucía.

Las dos llegaron al borde del muro, muy cerca de Bernardo, que, agachado a un par de metros del cadáver, manipulaba un objeto. Era un elegante bolso de señora, grande y negro, que el policía elevaba colgado de un bolígrafo que había introducido entre las asas. Por el poco peso parecía vacío.

-¿Y esto? -se preguntó Bernardo a sí mismo mientras miraba el bolso desde distintos ángulos.

La voz de Lucía resonó a su espalda, clara y convencida.

-Es un bolso Hermès Kelly.