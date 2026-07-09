El calor amenaza a las piscifactorías asturianas de truchas: “El río baja como un caldo, en mi vida lo vi como ahora"

El calor ha llegado más fuerte que nunca, con varias olas en lo que va de año y temperaturas que llegaron a superar los 40 grados. La Aemet ha advertido de que el pasado mes de junio fue el más caluroso desde los años 60, y que las precipitaciones en Asturias han bajado hasta un 55%. Y en las piscifactorías de los ríos asturianos comienzan a extenderse los nervios. Existe en los criaderos de alevines de trucha una sensación generalizada de preocupación por un verano que se puede hacer muy largo para los profesionales de la acuicultura.

“Si el año pasado fue muy malo, este lleva camino de ser igual o peor”. Así explica el panorama Adolfo Miranda, gerente de las piscifactorías de Somines, en Grado, y de Barganeiro, en Pravia. “El pronóstico es malo, porque estamos a principios de verano y ya estamos con problemas”, sentencia. El calor hace que la producción de ambas piscifactorías, que llega a unas 150 toneladas, baje; y que los gastos para oxigenar el agua de las truchas no hagan más que ascender.

Extracción de peces en la piscifactoría de Somines, en Grado. / FERNANDO RODRIGUEZ / LNE

Con la subida de temperatura, la solubilidad del oxígeno disminuye, lo que hace que proliferen enfermedades o parásitos que con temperaturas menores no aparecen. Lo explica Carlos Terraz, de piscifactoría del Alba, también en Grado, lugar en el que no han tenido otra opción que disminuir la llegada de truchas a modo de precaución. “Nosotros solemos engordar las truchas hasta 3 kilos, por lo que al ser más resistentes lo hemos notado menos. Aun así, nuestro objetivo es sobrevivir al verano y estar muy pendientes de la oxigenación de las piscinas”, explica.

Estas tareas de oxigenación son muy importantes, como también comenta Miranda: "Lo principal es recircular el agua, meter oxígeno y bañar la trucha contra parásitos, así garantizamos el bienestar del pez”. Además, Miranda tienen un goteo de muertes de biomasa constante durante todo el año que se incrementa en los meses estivales, aunque su causa directa no es el calor.

Parecido es el caso de la piscifactoría Felechosa, en Aller, que regenta Luis Gonzalo Díaz Fernández. Situada en el valle de San Isidro, su producción depende del caudal del río Aller, que mantiene la temperatura de la piscifactoría más fresca. Al contrario que otros lugares, ellos aún no han empezado a oxigenar sus alevines gracias a este complemento, aunque planean hacerlo al final de esta semana. “Hay instalaciones en España que superan los 20º, mientras que nosotros nos situamos en 15-16º, así que aún aguantamos”, aclara.

Instalaciones de la piscifactoría de Somines, en Grao. / FERNANDO RODRIGUEZ / LNE

Además, el verano cada vez se extiende más. “Últimamente, las sequías se están alargando hasta octubre, lo que propicia que desde hace dos o tres años hayamos empezado a tener un caudal que era propio de agosto a mediados de noviembre”, explica Díaz Fernández. Como el metabolismo de las truchas viene determinado por la temperatura del agua, cuando de golpe llega el invierno y los grados bajan drásticamente, los peces deben pasar por un proceso de adaptación. Estas sequías hacen que la cantidad de biomasa con la que se encara septiembre baje, algo que “limita la producción de todo el año y es difícil de remontar”, comenta Díaz Fernández.

"El agua del Sella está como un caldo"

Antón Caldevilla, presidente de la sociedad de pescadores El Esmerillón, tiene 78 años y lleva 70 años metido en el río pescando. Aun así explica con vehemencia como está el Sella: "El agua está como un caldo. El caudal está bajo mínimos y por el fondo está como un prau, nunca en mi vida vi el río como ahora". Las truchas que tienen en las piscifactorías de Romillu, en Parres, y en la de Infiesto, no están allí todo el año, sino que se sueltan en verano, haciendo una labor de repoblación de unas 107.000 truchas en los ríos del oriente asturiano.

Ese calor en el río hace que incluso "haya truchas metidas en fuentes porque allí el agua está más fría". Y la escasez de caudal también provoca que los salmones no puedan subir río arriba para llegar a temperaturas más frescas: "Me llamaron de Ribadesella diciendo que había salmones, están ahí porque son incapaces de entrar en el río".

Alevines de trucha (a la izquierda) y de salmón / Cristina Corte

Por si fuera poco, agrega que los cotos de pesca que permiten operar en pozas con mayor profundidad -es decir, con menos temperatura- no son respetados por los bañistas. "Tenemos de 7 de la mañana a 11 de la mañana para pescar, después vienen las canoas, y tenemos de 6 de la tarde ahasta las 10 y pico. Entiendo que los deportistas tengan que entrenar, pero hay bañistas que se te tiran en frente de la caña", lamenta. Por eso, Caldevilla denuncia la poca protección que tienen en ese sentido los pescadores, pese a que pagan 90 euros lanzar la caña en esos lugares. "El que paga debería de tener prioridad, pero ese respeto se lo pasan por el forro", sentencia con contundencia.