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Chamorro felicita a los nuevos magistrados por su ascenso, entre ellos la instructora de la investigación de Cerredo, y les exhorta a reforzar su compromiso y dedicación

Javier Campos Ortega, Marta Ruiz Rivera y María Teresa Usón Gracia tomaron posesión de su cargo y continuarán en las plazas de Mieres y Cangas del Narcea

Un momento de la toma de posesión de los nuevos jueces.

Un momento de la toma de posesión de los nuevos jueces. / TSJA

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C.J.

Oviedo

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús María Chamorro González, presidió este miércoles el acto solemne de toma de posesión en su ascenso como magistrado del juez Javier Campos Ortega y de las juezas Marta Ruiz Rivera y María Teresa Usón Gracia como nuevas magistradas. Los tres, titulares de las plazas número 2 del Tribunal de Instancia de Mieres, de la plaza única de Cangas del Narcea y de la plaza número 3 de Mieres, respectivamente, seguirán prestando sus servicios en dichos juzgados.

Se da la circunstancia de que Ruiz Rivera es la responsable de la instrucción del caso Cerredo en el que se tratan de dilucidar las responsabilidades del accidente en el que fallecieron cinco mineros en marzo del año pasado.

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Durante su intervención, Chamorro felicitó a los magistrados por su ascenso y les recordó la importancia del momento, "como un afianzamiento en vuestra carrera judicial". El presidente del TSJA exhortó a los tres jueces a "reforzar el compromiso y la dedicación diaria" ante la nueva organización judicial "que demanda una mayor exigencia para mantener los excelentes números habituales en la justicia asturiana".

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