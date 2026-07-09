Los curas recién ordenados cubrirán territorios de hasta 27 parroquias: todos los movimientos impulsados para cubrir toda la diócesis de Oviedo

El territorio de Asturias no mengua, pero la plantilla de sacerdotes va a menos. Esa divergencia explica que entre los párrocos y vicarios cuyos nombramientos fueron anunciados ayer por el Arzobispado de Oviedo se den situaciones en las que un cura recién ordenado se enfrente al desafío de atender hasta 25 parroquias con la sola ayuda de un sacerdote más. Esta es la situación que deberá acometer Rafael García Fernández, nuevo vicario parroquial en la unidad pastoral de Infiesto, haciendo equipo con el nuevo párroco, Alfonso López García.

Algo similar le sucederá a su compañero Modesto Eliezer Mateo Aristy, también ordenado el pasado mes de mayo y nuevo vicario parroquial en la unidad pastoral de Cangas de Onís, que comprende cuatro concejos y 27 parroquias atendidas por un total de tres curas: un párroco y dos vicarios.

Esta es la exigencia que se deriva de un elenco de recursos humanos muy limitado, como es el de Asturias. El arzobispo, Jesús Sanz Montes, dispone de 230 sacerdotes en activo para cubrir las 932 parroquias de la región. La edad media de la plantilla de presbíteros es de 68 años.

Las cifras conforman el contexto de los 39 nombramientos de párrocos, vicarios parroquiales y otros cargos dados a conocer ayer, y en parte ya anticipados por LA NUEVA ESPAÑA. El movimiento de piezas, habitual en esta fase del año y que se hará efectivo en septiembre, en torno al día 8, festividad de la Virgen de Covadonga, es de menor volumen que el llevado a cabo el año pasado, que constó de 51 nombramientos.

Como designaciones más relevantes, Jorge Juan Fernández Sangrador, quien fue durante muchos años vicario general de la Diócesis y, desde 2024, vicario episcopal de Cultura y de Relaciones Institucionales, pasará a ser también párroco de la céntrica iglesia ovetense de San Isidoro, tras la reciente muerte de José Luis Alonso Tuñón, titular durante 29 años. De otro lado, Juan Ignacio García Iglesias se incorpora como canónigo al Cabildo de la Catedral de Oviedo.

El ecónomo de la Diócesis, Antonio Nistal Hernández, será también el párroco de la unidad pastoral gijonesa de Roces y, a su vez, administrador parroquial de Granda, tal y como adelantó este periódico.

En la comarca avilesina, Sergio Martínez Mendaro, exrector del Seminario de Oviedo, permuta responsabilidad con Constantino Bada Prendes, políglota profesor del Seminario. Sergio Martínez pasará a ser el párroco de la unidad pastoral de Trasona y Constantino Bada se incorpora como vicario parroquial de la Basílica de San Juan el Real, de Oviedo, como colaborador del rector, Javier Suárez Fernández.

Vicente Pañeda Requejo, actual delegado episcopal de Cáritas Diocesana de Oviedo, es el nuevo responsable de la parroquia ovetense de San Antonio de Padua, como vicario parroquial de la unidad pastoral de Vallobín-La Florida.

De este modo, Pañeda deja de ser párroco de Piedras Blancas, y le sustituye Andrés Fernández Díaz, hasta la fecha párroco de La Asunción-San Juan XXIII y, además, capellán del Sporting. El nuevo titular de La Asunción-San Juan XXIII es Enmanuel González Ortiz.

Todos los cambios realizados por el Arzobispo Los nombramientos anunciados ayer por el Arzobispado de Oviedo son los siguientes: Cabildo de la Catedral : Juan Ignacio García Iglesias, canónigo de la Catedral de Oviedo.

: Juan Ignacio García Iglesias, canónigo de la Catedral de Oviedo. Arciprestazgo de Oviedo: Jorge Juan Fernández Sangrador, párroco de San Isidoro El Real; Vicente Pañeda Requejo, vicario parroquial en la unidad pastoral (UP) de San Antonio de Padua y San Melchor de Quirós; Juan Luis Monzón Viera, párroco en la UP de Caces y encomienda; Artemio Grande Bermejo, diácono permanente adscrito en la UP de Caces; Constantino Bada Prendes, vicario parroquial en la UP de San Juan El Real; Gabino Cienfuegos Prada, diácono permanente adscrito en la UP de San Juan El Real y tanatorios.

Jorge Juan Fernández Sangrador, párroco de San Isidoro El Real; Vicente Pañeda Requejo, vicario parroquial en la unidad pastoral (UP) de San Antonio de Padua y San Melchor de Quirós; Juan Luis Monzón Viera, párroco en la UP de Caces y encomienda; Artemio Grande Bermejo, diácono permanente adscrito en la UP de Caces; Constantino Bada Prendes, vicario parroquial en la UP de San Juan El Real; Gabino Cienfuegos Prada, diácono permanente adscrito en la UP de San Juan El Real y tanatorios. Arciprestazgo de Siero: Juan Felipe Restrepo Díaz, párroco de Bimenes en la UP de Nava-Bimenes.

Juan Felipe Restrepo Díaz, párroco de Bimenes en la UP de Nava-Bimenes. Arciprestazgo de El Caudal: Juan Bautista González Crespo, vicario parroquial en la UP de Mieres; Adrián Menéndez Conde, diácono permanente adscrito a Riaño y La Felguera. Arciprestazgo de Gijón: Antonio Nistal Hernández, párroco en la UP de Roces y administrador parroquial de Granda; Fernando Velado González, párroco de Caldones y Lavandera en la UP de Vega y encomienda; Serrano Arturo Calvo Aladro, párroco de Tremañes en la UP de Tremañes; Segundo Fernández Arias, administrador parroquial de San Esteban del Mar en la UP de Santa Olaya-Natahoyo y encomienda; Eduardo Zulaiba Cordero, párroco de El Cerillero, en la UP de La Calzada; Enmanuel González Ortiz, párroco en la UP de La Asunción-San Juan XXIII.

Juan Bautista González Crespo, vicario parroquial en la UP de Mieres; Adrián Menéndez Conde, diácono permanente adscrito a Riaño y La Felguera. Arciprestazgo de Gijón: Antonio Nistal Hernández, párroco en la UP de Roces y administrador parroquial de Granda; Fernando Velado González, párroco de Caldones y Lavandera en la UP de Vega y encomienda; Serrano Arturo Calvo Aladro, párroco de Tremañes en la UP de Tremañes; Segundo Fernández Arias, administrador parroquial de San Esteban del Mar en la UP de Santa Olaya-Natahoyo y encomienda; Eduardo Zulaiba Cordero, párroco de El Cerillero, en la UP de La Calzada; Enmanuel González Ortiz, párroco en la UP de La Asunción-San Juan XXIII. Arciprestazgo de Villaviciosa: Miguel Ángel Bueno Sierra, párroco en la UP de La Marina; Edgar Perales Barboza, vicario parroquial en la UP de Colunga-Lastres y administrador parroquial de Camoca y Valdebárcena.

Miguel Ángel Bueno Sierra, párroco en la UP de La Marina; Edgar Perales Barboza, vicario parroquial en la UP de Colunga-Lastres y administrador parroquial de Camoca y Valdebárcena. Arciprestazgo de Llanes: Pelayo Díaz Avello, diácono transitorio adscrito en la UP de Ribadesella.

Pelayo Díaz Avello, diácono transitorio adscrito en la UP de Ribadesella. Arciprestazgo de Covadonga: Alfonso López García, párroco en la UP de Infiesto; Rafael García Fernández, vicario parroquial en la UP de Infiesto; Daniel Rojo Fernández, vicario parroquial en la UP de Cabrales; Modesto Mateo Aristy, vicario parroquial en la UP de Cangas de Onís.

Alfonso López García, párroco en la UP de Infiesto; Rafael García Fernández, vicario parroquial en la UP de Infiesto; Daniel Rojo Fernández, vicario parroquial en la UP de Cabrales; Modesto Mateo Aristy, vicario parroquial en la UP de Cangas de Onís. Arciprestazgo de Avilés: Sergio Martínez Mendaro, párroco en la UP de Trasona; Jorge Luis Fernández Cuesta, vicario parroquial en la UP de Santo Tomás de Sabugo; José María García Castro, párroco en la UP de Guimarán; David Álvarez Rodríguez, párroco en la UP de Las Vegas; Andrés Fernández Díaz, párroco en la UP de Piedras Blancas.

Sergio Martínez Mendaro, párroco en la UP de Trasona; Jorge Luis Fernández Cuesta, vicario parroquial en la UP de Santo Tomás de Sabugo; José María García Castro, párroco en la UP de Guimarán; David Álvarez Rodríguez, párroco en la UP de Las Vegas; Andrés Fernández Díaz, párroco en la UP de Piedras Blancas. Arciprestazgo de Villaoril: Manuel García Velasco, párroco en la UP de Luarca y encomienda; Alfonso López Menéndez, párroco en la UP de Navia; Jonathan Solano Monge, párroco en la UP de Coaña-Villayón y encomienda; Luis Holguín Millán, vicario parroquial en la UP de Grandas de Salime y en la UP de Pesoz-Los Oscos; José Alejandro Soler Castellblanch, párroco en la UP de Tapia.

Manuel García Velasco, párroco en la UP de Luarca y encomienda; Alfonso López Menéndez, párroco en la UP de Navia; Jonathan Solano Monge, párroco en la UP de Coaña-Villayón y encomienda; Luis Holguín Millán, vicario parroquial en la UP de Grandas de Salime y en la UP de Pesoz-Los Oscos; José Alejandro Soler Castellblanch, párroco en la UP de Tapia. Arciprestazgo de El Acebo: John Ángel Terán Quintero, párroco en la UP de Tineo; Geoffrey Bravo Zarpán, vicario parroquial en la UP de Tineo; Yesid Montoya Aguirre, diácono transitorio en la UP de Tineo; Ángel María Vilaboa Pérez, párroco de Santa María Magdalena y otras parroquias en la UP de Cangas del Narcea, más encomiendas.

John Ángel Terán Quintero, párroco en la UP de Tineo; Geoffrey Bravo Zarpán, vicario parroquial en la UP de Tineo; Yesid Montoya Aguirre, diácono transitorio en la UP de Tineo; Ángel María Vilaboa Pérez, párroco de Santa María Magdalena y otras parroquias en la UP de Cangas del Narcea, más encomiendas. Estudios: Juan José Blanco Salvador, licenciatura en Teología Pastoral en la Universidad Pontificia Lateranense (Roma); Marcos Cuervo Martínez, estudios de Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad San Pablo CEU (Madrid).

En la cuenca minera del Nalón no hay movimientos. En la del Caudal, Juan Bautista González Crespo será el vicario parroquial en la unidad pastoral de Mieres, y Adrián Menéndez Conde ejercerá como diácono permanente adscrito a Riaño y La Felguera.

En el occidente de la región, Alejandro Soler Castellblanch deja las parroquias de Molleda y Las Vegas y se hace cargo de la unidad pastoral de Tapia de Casariego. Mientras tanto, Alfonso López Menéndez, antiguo párroco de San Nicolás de Bari, en Avilés, que ha estado un año concluyendo sus estudios de doctorado en Teología en la Universidad de Navarra, es el nuevo párroco de Navia.

En el despoblado suroccidente de Asturias, la unidad pastoral de Tineo abarca 27 parroquias, que serán atendidas por un párroco, John Ángel Terán Quintero; un vicario parroquial, Geoffrey Bravo Zarpán, y un diácono transitorio, Yesid Montoya Aguirre, que prevé ser ordenado sacerdote.

El nuevo responsable de la unidad pastoral de Cangas del Narcea, integrada por 22 parroquias, es Ángel María Vilaboa Pérez. Releva a Juan José Blanco Salvador, que se traslada a Roma para realizar la licenciatura en Teología Pastoral en la Universidad Pontificia Lateranense.