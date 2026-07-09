Dos detenidos por narcotráfico y 20.000 euros incautados en una gran operación de la Guardia Civil en Sariego

Gran despliegue de la Guardia Civil en una vivienda de Lamasanti, en el concejo de Sariego. La pequeña localidad saregana amaneció este viernes con gran movimiento de agentes, que acudieron a una casa en una operación contra el tráfico de drogas que se saldó con dos detenidos señalados por la investigación.

Varias patrullas de la Benemérita irrumpieron en la citada vivienda, situada en la recta de Lamasanti. Según fuentes consultadas por este periódico, la Guardia Civil se llevó arrestadas a dos personas que vivían en el chalé y, durante el registro, se incautaron de una cantidad de dinero en efectivo que ronda los 20.000 euros.

Los dos detenidos pasarán previsiblemente hoy a disposición judicial. Declararán en el juzgado de instrucción número 1 de Siero. Según vecinos y testigos, en la casa de la recta de Lamasanti en la que se produjo la operación policial se veían "algunos movimientos sospechosos".

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Habituales de la zona ya llevaban tiempo sorprendidos porque "se les veía conduciendo coches y motos de alta gama". Pero jamás se imaginaban que iba a producirse en un pueblo tan tranquilo una operación policial de esta envergadura.