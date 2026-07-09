Educación zanja la polémica sobre las oposiciones docentes con un 30% de 'ceros': "No ha habido indefensión"

La Consejería de Educación ha defendido este jueves ante la polémica surgida en torno a las oposiciones docentes que el procedimiento selectivo en curso para el ingreso en el cuerpo de maestros y de catedráticos de Música y Artes Escénicas se hizo de forma "totalmente garantista y transparente" para los aspirantes y que "en ningún momento se ha generado indefensión"

El Principado aclara que, una vez finalizada la segunda prueba, los candidatos podrán formular reclamaciones y, en caso de que prosperen, se garantiza la retroactividad al momento en que se haya producido la incidencia. En consecuencia, quienes tras presentar alegaciones hayan aprobado la primera prueba, podrán realizar el segundo examen con total normalidad y las mismas oportunidades que el resto.

La consejera de Educación, Eva Ledo, ha subrayado la complejidad organizativa del proceso, “en el que el órgano técnico y los tribunales están trabajando con criterios transparentes y atendiendo, de forma ágil y solvente, las necesidades e incidencias que se producen en cada momento”.

Respecto a los resultados, los datos definitivos elevan hasta un 40,4% el porcentaje total de aspirantes que, o bien no se presentaron a la prueba, o abandonaron la sala a los quince minutos. En concreto, fueron 2.430 personas sobre un total de 6.014 admitidas, ello desemboca en un 30% de 'ceros' sobre el total de personas presentadas a la prueba. Así, de los 5.170 presentados, hubo 1.586 calificados con una nota de 'cero', vinculados a ese alto porcentaje de opositores que únicamente se presentaron para firmar, pero no realizaron ninguno de los supuestos que se les planteaban.

De los 3.584 aspirantes que sí realizaron el examen, se han contabilizado 1.314 aprobados, lo que representa un 36,66%.

Barbón garantiza la imparcialidad de los tribunales

El presidente del Principado también ha querido pronunciarse respecto a esta polémica. Desplazada a Madrid, donde participó en una jornada sobre la eólica offshore organizada por la Oficina Económica del Principado en Madrid, posteriormente mantuvo un encuentro con la ministra de Educación. Fue ahí donde Adrián Barbón señaló que "los tribunales de cualquier oposición actúan con lógica e independencia y no responden a las órdenes de la consejera de Educación ni del equipo porque lo contrario pues sería tiene una palabra muy fea en el Código Penal". El jefe del Ejecutivo ha querido dejar claro que esos tribunales actúan "dentro del marco interpretativo" con total y absoluta libertad e interpretan y "valoran a los participantes en cualquier oposición".