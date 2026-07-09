El Festival del Bonito en Luanco encara su definitivo fin de semana tras un inicio con éxito rotundo

Con la costera del Cantábrico en pleno apogeo, Luanco se encuentra inmerso en la celebración de su emblemático Festival del Bonito, unas jornadas gastronómicas de referencia que este año alcanzan su XLIII edición. Tras arrancar el pasado miércoles con una magnífica acogida que ya se ha traducido en un notable éxito de afluencia, el concejo de Gozón se prepara para vivir sus últimas jornadas convertido en el epicentro absoluto para los amantes del túnido más apreciado del mar. Organizado desde sus orígenes por la Junta Local de Otea Gozón, en estrecha colaboración con el Ayuntamiento y Otea Asturias, este festival está demostrando un año más su capacidad como el verdadero e indiscutible trampolín del verano gastronómico en el Principado.

La gran novedad de esta cuadragésima tercera edición, que ha consistido en ampliar la duración de las jornadas a doce días intensos en el calendario, está resultando todo un acierto organizativo. Vecinos y visitantes han llenado los comedores y las barras de la villa desde el primer día, disfrutando del bonito del norte a través de dos formatos que reflejan el altísimo nivel de nuestra hostelería costera. Por un lado, se ofrece el Plato o Menú de las Jornadas, con creaciones más elaboradas tanto en recetas tradicionales de la cocina marinera luanquina como en propuestas de corte innovador donde el túnido brilla como ingrediente principal. Por otro, la Tapa o Pincho del Festival permite opciones en formato más reducido ideales para el tapeo y para saborear el certamen de una forma más dinámica y cercana.

La respuesta del público durante los primeros días y, muy especialmente, durante el primer fin de semana, confirma la solidez de una ruta gastronómica diversa y de altísima calidad cuyas propuestas detalladas siguen disponibles en la web oficial otea.es.

Un plato de bonito a la plancha. / Cedidas a LNE

El gran ambiente que se respira estos días en Luanco es la continuación de la carga emotiva que se vivió en la presentación oficial en el Museo Marítimo de Asturias. Aquella jornada inaugural quedó grabada en la historia del concejo por un doble reconocimiento inolvidable. Por una parte, la Junta Local hizo entrega de su máxima distinción anual, el Bonito de Oro 2026, a Cayetano Pelayo, el carismático y querido "Tano" del histórico bar Brisas del Misuri, recientemente jubilado tras 47 años de dedicación absoluta e intachable detrás de la barra en la calle San Juan. Por otra parte, los hosteleros locales sorprendieron a todos rindiendo un sentido y cariñoso homenaje sorpresa a José Luis Álvarez Almeida, actual presidente de Hostelería de España, en agradecimiento a su apoyo incondicional y su estrecha vinculación con Luanco. También se premió a Julia García Fernández, la joven de 12 años cuyo talento y creatividad dan vida al precioso cartel oficial de esta edición.

A las jornadas les quedan los días contados y Luanco sigue ofreciendo hasta este domingo la oportunidad perfecta para saborear el auténtico rey del Cantábrico preparado con la maestría que solo aquí se sabe ofrecer. De cara a este segundo y definitivo fin de semana, se recomienda encarecidamente realizar reservas previas para garantizar una experiencia culinaria perfecta en los establecimientos participantes, que son Camarote Luanco, D de Diego, El Muelle, El Tormentín, Gastrobar Raíz de Mar, Guernica, La Barquera, La Playa by Chus, La Ribera, Las Delicias de Güela y Sidrería El Parque. Gozón espera con las mesas dispuestas para despedir por todo lo alto su gran fiesta del mar.

Toda la información puede consultarse en las web Otea.es y escapadaasturias.com/