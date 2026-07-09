La Fiscalía asturiana celebra los refuerzos: tres incorporaciones para aligerar la carga de trabajo
Las nuevas plazas se incorporarán el 31 de diciembre de 2026 y permitirán elevar la plantilla del Ministerio Fiscal en el Principado hasta los 56 efectivos, con destinos en Oviedo, Gijón y Avilés
Zaira Varas
La Fiscalía del Principado contará con tres nuevas plazas de fiscal antes de que termine el año. En concreto, una de las nuevas plazas se incorporará a la Fiscalía de la Comunidad Autónoma, en Oviedo; otra a la Fiscalía de Área de Gijón y la tercera a la Sección Territorial de Avilés. Con este refuerzo, la plantilla del Ministerio Fiscal en Asturias alcanzará los 56 fiscales, repartidos entre las distintas sedes del Principado.
La ampliación responde a la adaptación de la plantilla tras la creación de 500 nuevas plazas judiciales en toda España mediante un real decreto aprobado esta semana. De hecho, la puesta en marcha de nuevas secciones de instrucción, civil, penal o de familia obliga también a reforzar las fiscalías para asumir el incremento de actividad. Al fin y al cabo, destacan desde la Fiscalía de Asturias, el "aumento de jueces requiere un crecimiento paralelo del Ministerio Fiscal".
No es una reivindicación nueva. El Fiscal General del Principado, Gabriel Bernal del Castillo, ya había reivindicado la necesidad de ampliar la plantilla debido a la carga de trabajo existente. Ahora esa petición se traduce, por fin, en tres nuevas incorporaciones que buscan mejorar la capacidad de respuesta de la Fiscalía asturiana.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tragedia en el rally de Carreño: fallece un fotógrafo atropellado por un coche, que salió volando de un cambio de rasante
- Hallan el cadáver de una joven en una playa de Candás: está en avanzado estado de descomposición
- Cascada de reclamaciones en las oposiciones docentes: desborde de suspensos y calificaciones que no alcanzan el mínimo exigido para que compute la prueba
- Llega una nueva aerolínea 'low cost' a Asturias: operará la conexión a Londres que iba a dejar Vueling en octubre y dos más
- Indra, cansada de esperar por Barros, hará una fábrica de blindados en Galicia
- Varapalo judicial al Principado por dar obra a la empresa pública Tragsa sin control
- Noche tropical en Asturias antes de llegar a la cresta de la ola de calor: la AEMET activa una alerta especial hasta las 21.00 horas del lunes
- Saúl Craviotto estalla al encontrarse esta escena en una playa de Asturias: '¡Pedazo de inútiles!