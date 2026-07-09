Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

La Fiscalía asturiana celebra los refuerzos: tres incorporaciones para aligerar la carga de trabajo

Las nuevas plazas se incorporarán el 31 de diciembre de 2026 y permitirán elevar la plantilla del Ministerio Fiscal en el Principado hasta los 56 efectivos, con destinos en Oviedo, Gijón y Avilés

El Fiscal Superior, Gabriel Bernal.

El Fiscal Superior, Gabriel Bernal. / Miki López

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Zaira Varas

La Fiscalía del Principado contará con tres nuevas plazas de fiscal antes de que termine el año. En concreto, una de las nuevas plazas se incorporará a la Fiscalía de la Comunidad Autónoma, en Oviedo; otra a la Fiscalía de Área de Gijón y la tercera a la Sección Territorial de Avilés. Con este refuerzo, la plantilla del Ministerio Fiscal en Asturias alcanzará los 56 fiscales, repartidos entre las distintas sedes del Principado.

La ampliación responde a la adaptación de la plantilla tras la creación de 500 nuevas plazas judiciales en toda España mediante un real decreto aprobado esta semana. De hecho, la puesta en marcha de nuevas secciones de instrucción, civil, penal o de familia obliga también a reforzar las fiscalías para asumir el incremento de actividad. Al fin y al cabo, destacan desde la Fiscalía de Asturias, el "aumento de jueces requiere un crecimiento paralelo del Ministerio Fiscal".

Noticias relacionadas y más

No es una reivindicación nueva. El Fiscal General del Principado, Gabriel Bernal del Castillo, ya había reivindicado la necesidad de ampliar la plantilla debido a la carga de trabajo existente. Ahora esa petición se traduce, por fin, en tres nuevas incorporaciones que buscan mejorar la capacidad de respuesta de la Fiscalía asturiana.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tragedia en el rally de Carreño: fallece un fotógrafo atropellado por un coche, que salió volando de un cambio de rasante
  2. Hallan el cadáver de una joven en una playa de Candás: está en avanzado estado de descomposición
  3. Cascada de reclamaciones en las oposiciones docentes: desborde de suspensos y calificaciones que no alcanzan el mínimo exigido para que compute la prueba
  4. Llega una nueva aerolínea 'low cost' a Asturias: operará la conexión a Londres que iba a dejar Vueling en octubre y dos más
  5. Indra, cansada de esperar por Barros, hará una fábrica de blindados en Galicia
  6. Varapalo judicial al Principado por dar obra a la empresa pública Tragsa sin control
  7. Noche tropical en Asturias antes de llegar a la cresta de la ola de calor: la AEMET activa una alerta especial hasta las 21.00 horas del lunes
  8. Saúl Craviotto estalla al encontrarse esta escena en una playa de Asturias: '¡Pedazo de inútiles!

La Fiscalía asturiana celebra los refuerzos: tres incorporaciones para aligerar la carga de trabajo

La Fiscalía asturiana celebra los refuerzos: tres incorporaciones para aligerar la carga de trabajo

Llamedo ve en las declaraciones de Feijóo sobre el absentismo una "amenaza clara" contra de los derechos laborales

Llamedo ve en las declaraciones de Feijóo sobre el absentismo una "amenaza clara" contra de los derechos laborales

Uno de cada tres opositores a maestro sacó un cero, desvela Educación: "No ha habido indefensión"

Uno de cada tres opositores a maestro sacó un cero, desvela Educación: "No ha habido indefensión"

Gonzalo López, exteniente fiscal de la Comunidad Valenciana, alerta de un "absurdo jurídico" que deja desprotegidas a las personas discapacitadas: "Solo hace falta pensar"

Gonzalo López, exteniente fiscal de la Comunidad Valenciana, alerta de un "absurdo jurídico" que deja desprotegidas a las personas discapacitadas: "Solo hace falta pensar"

Asturias contará con siete nuevas plazas judiciales entre finales de 2026 y noviembre de 2027: un desahogo para varios tribunales saturados

Asturias contará con siete nuevas plazas judiciales entre finales de 2026 y noviembre de 2027: un desahogo para varios tribunales saturados

La huelga en Corteva, un "éxito" según los trabajadores, complica el acceso al complejo industrial de Tamón

La huelga en Corteva, un "éxito" según los trabajadores, complica el acceso al complejo industrial de Tamón

Ya es oficial: el Principado y el Ministerio acuerdan crear la especialidad docente de Asturiano y Eonaviego, en respuesta a "una demanda histórica"

Ya es oficial: el Principado y el Ministerio acuerdan crear la especialidad docente de Asturiano y Eonaviego, en respuesta a "una demanda histórica"

María, la treintañera que dejó Oviedo para vivir sola en medio del bosque en una casa abandonada que le costó 6.000 euros: "No tenía ni baño; hice uno seco, en el que las necesidades van a un depósito y el tiempo hace su trabajo"

María, la treintañera que dejó Oviedo para vivir sola en medio del bosque en una casa abandonada que le costó 6.000 euros: "No tenía ni baño; hice uno seco, en el que las necesidades van a un depósito y el tiempo hace su trabajo"
Tracking Pixel Contents