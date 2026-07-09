La Fiscalía asturiana celebra los refuerzos: tres incorporaciones para aligerar la carga de trabajo

La Fiscalía del Principado contará con tres nuevas plazas de fiscal antes de que termine el año. En concreto, una de las nuevas plazas se incorporará a la Fiscalía de la Comunidad Autónoma, en Oviedo; otra a la Fiscalía de Área de Gijón y la tercera a la Sección Territorial de Avilés. Con este refuerzo, la plantilla del Ministerio Fiscal en Asturias alcanzará los 56 fiscales, repartidos entre las distintas sedes del Principado.

La ampliación responde a la adaptación de la plantilla tras la creación de 500 nuevas plazas judiciales en toda España mediante un real decreto aprobado esta semana. De hecho, la puesta en marcha de nuevas secciones de instrucción, civil, penal o de familia obliga también a reforzar las fiscalías para asumir el incremento de actividad. Al fin y al cabo, destacan desde la Fiscalía de Asturias, el "aumento de jueces requiere un crecimiento paralelo del Ministerio Fiscal".

No es una reivindicación nueva. El Fiscal General del Principado, Gabriel Bernal del Castillo, ya había reivindicado la necesidad de ampliar la plantilla debido a la carga de trabajo existente. Ahora esa petición se traduce, por fin, en tres nuevas incorporaciones que buscan mejorar la capacidad de respuesta de la Fiscalía asturiana.