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La huelga en Corteva, un "éxito" según los trabajadores, complica el acceso al complejo industrial de Tamón

La plantilla secunda la primera de las seis jornadas de paros convocados contra el cierre de la planta de fitosanitarios

Concentración en el acceso al complejo industrial de Tamón

Concentración en el acceso al complejo industrial de Tamón

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Pablo Castaño

Pablo Castaño

Oviedo

La primera de las seis jornadas de huelga convocadas este mes por la plantilla de Corteva en la planta de fitosanitarios de Tamón (Carreño) para protestar contra el cierre de la fábrica y el expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por la compañía para sus 73 empleados ha sido un "éxito", según los trabajadores.

Decenas de trabajadores se concentraron a primera hora de la mañana en los accesos al complejo industrial del valle de Tamón para "informar" del conflicto, lo que generó importantes retenciones de tráfico en la zona y dificultó el acceso a las empresas.

En declaraciones a EFE, el responsable del sector químico del SOMA-FITAG-UGT, Javier Leiras, ha señalado que los empleados de la planta están "volcados" ante la "injusticia" que supondría el cierre de una factoría que a su juicio es "rentable" y ha conseguido "récord de producción".

"El cierre está totalmente injustificado. No hay causa económica ni organizativa", ha subrayado tras insistir en que la demanda de la planta "sigue vigente" y no se ha producido una bajada productiva, ha asegurado.

Corteva trasladó el pasado 12 de junio a los representantes de los trabajadores el posible cierre de su planta de fitosanitarios de Tamón por el cese de la fabricación del ingrediente activo al que se dedica la factoría.

Desde entonces, el comité de empresa ha mantenido dos reuniones con la dirección de Corteva en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec) en las que ambas partes no llegaron a ningún acuerdo.

Empresa y sindicatos volverán a reunirse los días 14 y 15 para continuar con las negociaciones sobre un ERE cuyo periodo de consultas concluye el día 22.

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La huelga continuará los días 10, 14, 15, 21 y 22 y a ella se han sumado los trabajadores del centro de servicios que la multinacional tiene en el mismo emplazamiento de Tamón, que no están afectados por el ERE. 

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