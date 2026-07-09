Llamedo ve en las declaraciones de Feijóo sobre el absentismo una "amenaza clara" contra de los derechos laborales

“Cada vez que el Partido Popular gobierna y cuando tienen oportunidad de votar, siempre lo hacen en contra de los derechos de los trabajadores”. Son las palabras de la Vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, con las que se refiere a las declaraciones de Feijóo y del PP cuando catalogó como un “cáncer” a los trabajadores que cobran lo mismo mientras no van a trabajar. A Llamedo le parece “una gravedad muy destacable, pero sobre todo una declaración de intenciones”.

“Para nosotros la salud de los de las personas, la salud de los trabajadores es una prioridad que tenemos que cuidar”, indicó para dejar clara la posición de su partido y matizó que, para el PP, la palabra “cuidar” viene a decir “recortar, y eso es un problema”.

Gimena Llamedo enfatizó en que quiere escuchar la opinión de Álvaro Queipo, presidente del Partido Popular de Asturias, “si está del lado de los derechos de los trabajadores, si está al lado de los recortes, que es lo que practica siempre el Partido Popular”, y recalcó que quiere saber lo que realmente piensa, pues debería defender los derechos de los trabajadores “allí donde corresponde y delante de quien sea, alto y claro”. La vicepresidenta pidió al líder de los populares asturianos que cuando se pronuncie sobre este asunto sea “sincero a los asturianos”, ya que subraya que a Álvaro Queipo “nunca le escuchó llevarle la contraria a sus jefes” y le pide que sea “valiente” por primera vez.

A la vez, dice que entiende que Queipo tenga “miedo” a dar su opinión, ya que considera que “en este caso coincidirá con Feijóo”, pero le insta a que en otras cuestiones en las que no coincida con su líder nacional que defienda los intereses de Asturias.

La Vicepresidenta recordó que no es la primera vez, pues desde el PP “ya atacaron el salario mínimo, votaron en contra de todos y cada uno de esos derechos que los trabajadores”, que ha costado mucho conseguirlos y “siempre la derecha y, en este caso, el Partido Popular viene a boicotearlos”.

Tasa Turística en el Principado

La Vicepresidenta también explicó que la propuesta del Gobierno de Asturias en cuanto al proyecto de Ley de Estancias Turísticas viene a “apostar por una tasa turística para que aquellos que nos visitan nos ayuden a cuidar de nuestro paraíso natural” y que esta tasa se aplicará los meses de junio, julio, agosto, septiembre y también en Semana Santa. “Queremos que quien nos visite tenga una corresponsabilidad y contribuya a cuidar nuestra tierra como la cuidamos los asturianos”. Eso es para ella el pago el pago de la tasa.

Asturias vive un gran momento turístico y eso "nos exige actuar con responsabilidad para gestionarlo con inteligencia", afirmó Llamedo sobre la situación de la comunidad, donde esta tasa permitirá "destinar recursos a medidas vinculadas con la promoción, protección y desarrollo del turismo sostenible, así como al refuerzo de los servicios y la calidad de la experiencia turística"

Gimena Llamedo aclaró que el procedimiento es el mismo que cualquier otra de las deducciones que se incorporan en las declaraciones de la renta de los asturianos “la gente lo incorpora a su declaración de la renta y cuando llegue el momento se definirá en qué consiste esta deducción fiscal, que como decía, podría alcanzar el máximo de los 50 euros”, también se habla de revisiones para acreditar las deducciones que se incorporan en la declaración. La deducción fiscal se incorporará en la ley de presupuestos autonómicos una vez aprobada la tasa turística en la Junta General.

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Una vez se apruebe, "la propuesta que hacemos es que los asturianos de alguna manera, bueno, pues pagarán la tasa turística, como decía la ley no puede eximir por lugar de residencia". Ese turismo interior que realizan los asturianos representa un 30%. La vicepresidenta también recordó que con los bonos turísticos, "vemos que los asturianos son el 40% de los que los adquieren, mínimo por dos días, para hacer turismo por Asturias y disfrutar de nuestra tierra".