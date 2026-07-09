El nuevo contrato de Gondán: un segundo barco remolcador híbrido para Noruega

Astilleros Gondán construirá en Figueras un nuevo remolcador "offshore" para Østensjø Rederi. Será una embarcación gemela a la contratada el pasado mes de noviembre por el mismo armador noruego.

Con 50 metros de eslora, 17 metros de manga máxima y una capacidad de tiro de 150 toneladas, el remolcador ha sido concebido para operar en entornos "offshore" de alta exigencia. Su sistema de posicionamiento dinámico le proporciona una elevada precisión y maniobrabilidad, mientras que su innovadora configuración permite realizar operaciones de remolque tanto por proa como por popa mediante una única maquinilla combinada de gran potencia.

El remolcador contará con un diseño hidrodinámico y propulsión híbrida (diesel-eléctrica) preparada para el uso futuro de metanol como combustible. El modo de operación se podrá adaptar a la carga del buque para reducir consumos y emisiones, y para facilitar futuras integraciones como baterías o pilas de combustible, sin necesidad de modificaciones estructurales.

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Con este pedido, Gondán tiene nueve buques en cartera para armadores de Indonesia, Alemania y Noruega.