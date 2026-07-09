Ya es oficial: el Principado y el Ministerio acuerdan crear la especialidad docente de Asturiano y Eonaviego, en respuesta a "una demanda histórica"

El Gobierno del Principado y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes han alcanzado un acuerdo para reconocer la especialidad docente de Lengua Asturiana y Eonaviego, una reivindicación histórica del profesorado y de la comunidad educativa asturiana que permitirá modificar la normativa estatal para dotar a ambas lenguas de una especialidad propia.

El anuncio ha sido realizado este jueves en Madrid por el presidente del Principado, Adrián Barbón, y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, tras una reunión en la que también participaron la consejera de Educación, Eva Ledo, y el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa.

Según han explicado ambas administraciones, el Ministerio impulsará una modificación de la normativa estatal para hacer posible la creación de esta especialidad docente, una medida que hasta ahora no había sido posible pese a las reiteradas solicitudes planteadas por el Principado.

La petición del Gobierno asturiano se sustentaba en dos argumentos principales. Por un lado, la obligación de proteger y promover las lenguas propias de Asturias, recogida tanto en la Ley de Uso y Promoción del Bable/Asturiano de 1998 como en la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. Por otro, la situación de temporalidad prolongada del profesorado que imparte estas materias, al no existir una especialidad docente que permita convocar plazas específicas y desarrollar una carrera profesional en igualdad de condiciones con el resto del personal docente.

La Ley de Uso establece que el Principado debe garantizar la enseñanza de las lenguas autóctonas dentro del sistema educativo, mientras que la Carta Europea compromete a las administraciones a favorecer su enseñanza en las distintas etapas educativas. Asturias mantiene desde hace décadas una oferta reglada de enseñanza del asturiano y del eonaviego, que en la actualidad abarca desde el segundo ciclo de Educación Infantil hasta las enseñanzas postobligatorias.

No obstante, la ausencia de una especialidad reconocida en la normativa estatal ha impedido hasta ahora convocar procesos ordinarios para consolidar estas plazas. El Ejecutivo autonómico sostiene que esta circunstancia ha provocado una situación de interinidad prolongada entre el profesorado, al superar ampliamente el límite temporal previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público.

Con el acuerdo alcanzado, ambas administraciones consideran que será posible mejorar la estabilidad laboral del colectivo y equiparar su situación a la del resto de especialidades docentes. El reconocimiento constituye, además, uno de los compromisos incluidos en el Pacto Asturias Educa, suscrito hace un año como marco para el desarrollo de la escuela pública asturiana.

Durante el curso 2025-2026 impartieron estas enseñanzas un total de 318 docentes: 295 de Lengua Asturiana -211 en Infantil y Primaria y 84 en Secundaria- y 23 de Eonaviego -17 en Infantil y Primaria y seis en Secundaria-.

La matrícula en ambas lenguas alcanzó este curso los 30.782 estudiantes, un 34,2 % más que el año anterior. Según el Principado, se trata del cuarto incremento anual consecutivo, favorecido, entre otros factores, por la incorporación de esta oferta educativa al segundo ciclo de Educación Infantil como materia de elección voluntaria.

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El acuerdo supone un paso relevante para la consolidación de la enseñanza de las lenguas propias de Asturias. Su aplicación efectiva dependerá ahora de la modificación de la normativa estatal que regula las especialidades docentes y del posterior desarrollo de los procedimientos administrativos necesarios para su implantación.