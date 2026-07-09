Opositores de la especialidad de Inglés denuncian criterios de evaluación desigual: en un tribunal se concentraron casi todas las notas de 10 y en otro apenas sobrepasaron el 5 de media
"No pedimos que se apruebe a quien no lo merece", argumentan afliados de CSIF, pero "cuando un proceso genera porcentajes de suspensos cercanos al 80%, la confianza en el sistema se resiente"
C. Jiménez
La polémica por las oposiciones al cuerpo de maestros del Principado suma nuevas críticas. Los docentes de la especialidad de Inglés denuncian ahora que los criterios de evaluación no han sido homogéneos. "Por supuesto que la prueba debe ser exigente. Nadie pide regalar plazas", aducen."Lo que pedimos es que la exigencia sea la misma para todos", indican al tiempo que aportan cifras sobre esa supuesta desigualdad de criterios. En su caso había diez tribunales. En uno aprobó el 32% de los aspirantes. En otro, apenas el 5,8%. "Dependiendo del tribunal que te tocara, tus posibilidades de continuar en el proceso podían multiplicarse por más de cinco", concluyen.
Y eso no es todo. Afiliados del sindicato CSIF explican que en uno de los tribunales se puso una nota máxima de 9,87 y en otro de 9,69. Sin embargo, en dos de ellos la nota media apenas superaba el 5. "¿De verdad creemos que, por puro azar, en un tribunal se concentraron casi todos los mejores opositores de Asturias y en otro prácticamente ninguno?", se preguntan algunos de los afectados.
Esa ausencia de criterios homogéneos de la que hablan algunos opositores se convierte, además, "en un problema de igualdad de oportunidades", arguyen. "Una oposición debe medir el mérito y la capacidad. Lo dice la Constitución. Y eso exige igualdad", agregan, "porque una oposición no consiste en tener suerte con el tribunal que te toca".
Así, recuerdan que, en Asturias, cerca del 40% del profesorado es interino. Eso significa que cuatro de cada diez docentes que entran en un aula no tienen aun una plaza fija. "Somos los interinos quienes cubrimos bajas, quienes mantenemos abiertos los centros, quienes cambiamos de colegio una y otra vez para que los niños nunca se queden sin profesor. No somos una excepción. Somos una parte esencial del sistema educativo".
Aseguran que cuando un proceso genera porcentajes de suspensos cercanos al 80%, no solo afecta a quienes opositan. "Afecta a la estabilidad de los centros. Afecta a los alumnos. Afecta a la continuidad de proyectos educativos. Afecta a la escuela pública. Porque detrás de cada interino hay años de formación, de cursos, de oposiciones, de tardes preparando clases y de mañanas entrando en un aula con la misma responsabilidad que cualquier funcionario de carrera", recalcan.
Insisten en que no piden que se apruebe quien no lo merece, sino que el resultado no dependa del tribunal que les haya tocado. "Cuando la diferencia entre tribunales es tan grande, la confianza en el sistema se resiente", asumen.
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