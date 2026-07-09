El PP acusa a Educación de trasladar la "culpa" a los opositores en lugar de asumir responsabilidades: "Nos parece rastrero"

El Partido Popular ha asegurado este jueves que el Gobierno del Principado "culpa" a los opositores al cuerpo de maestros en lugar "de asumir responsabilidades" en relación con el proceso selectivo en curso.

La diputada popular Gloria García ha considerado "indignantes" las explicaciones ofrecidas por el Ejecutivo autonómico tras las protestas registradas por el elevado número de suspensos.

"Querer echar tierra sobre unos opositores y su esfuerzo para preparar este proceso selectivo nos parece rastrero. Ponen en duda la preparación de las personas que van a formar a nuestros hijos. Dejan caer, incluso, ejemplos de faltas de ortografía. Pudo haberlas y se sancionan con bajadas de puntos, pero son casos muy puntuales que, en ningún caso, reflejan la preparación de la inmensa mayoría de los opositores", ha indicado la parlamentaria.

A su juicio, "querer deslizar afirmaciones, como la de los ceros, poner en cuestión a los maestros, muchos de los cuales están ejerciendo como interinos, y después presumir de la calidad de la enseñanza en Asturias es una "desfachatez propia de quien quiere quitarse un problema de encima acusando a los más indefensos".

Noticias relacionadas

Por este motivo, desde el PP animan a todos los opositores al cuerpo de maestros a no decaer. "Saben que están peleando contra una Consejería que no mira para ellos, a la que no le interesa lo que hacen", advirtió García.