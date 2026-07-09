La receta contra las faltas de ortografía de un catedrático de Lingüística: dejar las pantallas y leer más en papel

En la Comunidad Valenciana han comenzado a limitar el uso de dispositivos electrónicos en Educación Primaria a los centros que los venían utilizando antes del curso 2025-26 para dar primacía a la página impresa. Siguiendo esta misma medida, David Lasagabaster, catedrático de Lingüística Aplicada en la Universidad del País Vasco, que participó este jueves en Oviedo en el II Congreso Internacional de Investigación y Creatividad en la Enseñanza de Lenguas, aludió a la dinámica adoptada en los países escandinavos donde han prohibido el uso de las tablets en sus colegios. “Los estudios parecen indicar que hay un problema con todos los artilugios electrónicos. Hubo una época donde la incorporación de artilugios electrónicos a las aulas se consideraba algo muy avanzado", indicó Lasagabaster sobre una realidad que podría repercutir en 'fallos' del presente como el aluvión de suspensos registrado en las oposiciones al cuerpo de maestros de Asturias, con abultados errores ortográficos, según los miembros del tribunal.

El catedrático de la Universidad del País Vasco explicó que en Finlandia, Suecia, Dinamarca están dando marcha atrás con el uso de las tablets en los centros escolares, porque "se han percatado de que está teniendo un impacto efectivamente negativo en el aprendizaje de la lengua y en cuestiones como la ortografía o la redacción", aseveró en declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA al ser preguntado acerca del caso de Asturias. "Hay estudios que demuestran que el impacto de leer en papel tiene efectos más positivos y duraderos que leer en una pantalla", remarcó. Según Lasagabaster, "lo que está claro es que hay ahora una mayor preocupación por esta alegre incorporación de dispositivos electrónicos que se produjo durante la década anterior en muchas de nuestras escuelas y ahora muchas de las autoridades educativas que lo impulsaron se están percatando de que igual no era la mejor opción".

El experto en Lingüística aludió también a otro fenómeno reciente. "Todos estos grandes gerifaltes de las tecnológicas de Silicon Valley, cuando tienen sus hijos en la escuela, les mandan a escuelas donde estos artilugios electrónicos no se utilizan, lo cual me parece el colmo de la hipocresía y una paradoja enorme, prohíben el uso de los móviles a sus hijos, no permiten que vayan a escuelas donde se utilizan tablets, cuando en el resto del mundo lo que hacen es glosar todas las bondades, ventajas y la magnífica incorporación supone el incluir en el currículo", concluyó diciendo.

Y esto es así porque, según los expertos, la mentalidad lectora para los textos digitales tiende a ser más superficial que para los impresos, siendo más común la lectura rápida. Esto puede significar que el lector no se sumerja por completo en la narración ni capte del todo las relaciones complejas de un texto informativo.

"Abances", "surga" o "llendo", son algunas de las faltas de ortografía que se encontraron en las oposiciones a maestro de Asturias donde se ha registrado un elevado número de suspensos. Pero no solo hubo faltas de ortografía, también errores en la puntuación y en la sintaxis, y fallos de comprensión lectura. Estas son algunas de las razones que aducen desde la Consejería de Educación ante el elevado número de suspensos, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, y la cantidad de personas que participaron en las pruebas del pasado 20 de junio y que, según las calificaciones publicadas, no alcanzan siquiera el mínimo exigido en alguna de las partes de la primera prueba para que pueda ser computada. "Hemos visto auténticas burradas", declararon miembros de esos tribunales.

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