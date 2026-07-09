El Sespa premia a los médicos que hacen más guardias con hasta 47 euros a la hora

Unos quieren trabajar menos horas y otros quieren trabajar más horas. Entre los médicos asturianos hay opciones laborales muy diversas y el Servicio de Salud del Principado (Sespa) está ampliando el menú de posibilidades de jornada laboral, de nodo que cada facultativo pueda elegir el plato que más le guste.

Esta variedad se observa con nitidez en los acuerdos alcanzados entre el Sespa y los sindicatos, que ahora se traducen en normativa oficial. Por un lado, se incentiva la reducción del número de guardias y de jornadas maratonianas, con el nuevo modelo de turnos de doce horas. Por otro, se implanta en los hospitales el modelo de “autocobertura” que ya está vigente entre los médicos de atención primaria, y que se aplica a quienes realizan el mes más de 54 horas de guardia de presencia física.

¿Qué significa “autocobertura” o “cobertura de incidencias”? Que en aquellos servicios en los que se necesitan más guardias y no hay suficientes facultativos para realizarlas, los que las hagan podrán tener una ventaja retributiva con arreglo a las siguientes cifras: las primeras 54 horas de guardia de presencia física que hagan al mes las cobrarán a 30,04 euros brutos la hora; a partir de la hora 55, percibirán 46,84 euros brutos por hora de guardia. Estas cuantías serán aprobadas en breve por el Consejo de Gobierno del Principado.

Por otra parte, según ha podido saber este periódico, una duda que se plantean algunos médicos, y que aún no ha recibido una aclaración taxativa, es si el cobro de guardias es compatible con el cobro de turnos. “El Sespa deberá aclararlo”, señalan fuentes sanitarias.

El Hospital de Jarrio, espacio más adecuado

Otra cuestión que genera incertidumbre es la viabilidad real del modelo de turnos de doce horas para los médicos, que recibió luz verde el pasado lunes. Tanto el Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) como el Sindicato Médicos del Sespa (SIMES) conciden en diagnosticar que este régimen de trabajo no es aplicable en la mayor parte del sistema sanitario regional “por falta de médicos”.

Según los observadores consultados por este periódico, los turnos de doce horas podrían tener una mayor implantación en el Hospital de Jarrio, al menos en un primer momento. La idea que se maneja como más viable es que, en el centro sanitario emplazado en Coaña, los facultativos tendrán más posibilidades de autoorganizarse por servicios, como llevan años haciendo en el Hospital de Cangas del Narcea. Este nuevo régimen de trabajo puede animar a más médicos que residen en el centro de Asturias a trabajar en el hospital del noroccidente, al permitirles concentrar la jornada semanal en tres o cuatro días. Esta ventaja vendría a contrarrestar el hándicap de la larga distancia que han de recorrer para acudir al centro de trabajo.

Según estos mismos conocedores de la sanidad, para aplicar los turnos de doce horas, los servicios tienen que llegar a un consenso que garantice que se cubren las necesidades de los pacientes con demoras asumibles. Dicho de otra manera, la Administración sanitaria ofrece a los médicos más flexibilidad en la organización, pero exigirá que los usuarios estén y se sientan bien atendidos, con esperas razonables.

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Otra premisa esencial es que a ningún médico se le puede obligar a trabajar a turnos. Por consiguiente, el acuerdo interno en los servicios será determinante para poder aplicar el trabajo médico basado en turnos de doce horas. Se da por sentado que estos acuerdos en el seno de los servicios serán difíciles de conseguir en los grandes hospitales de la región.