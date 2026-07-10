Casi 2.000 jóvenes cristianos de todo el mundo en Covadonga por la III Jornada Eucarística Juvenil: "Hacerlo aquí es el mayor acierto"

El santuario de Covadonga acoge desde este viernes la III edición de la Jornada Eucarística Juvenil, celebrada desde 2024 en el emblemático rincón asturiano. El evento, que cuenta con la colaboración de unos 200 voluntarios, reúne a 1.970 jóvenes cristianos, superando ampliamente las cifras de años anteriores. Además, destaca el elevado número de participantes procedentes de países extranjeros. Desde la organización, subrayan la ayuda de los ayuntamientos de Cangas de Onís y Parres, que facilitaron polideportivos y casas parroquiales para hospedar a los jóvenes.

“Se trata de una gran reunión anual que busca ofrecer a jóvenes de entre 14 y 30 años la posibilidad de tener un encuentro con Jesucristo”, explica la hermana Beatriz Liaño, responsable de prensa y protocolo del evento. Según asegura, Covadonga es el lugar ideal: “Hacerlo aquí es el mayor acierto de la organización. Tiene una fuerza espiritual increíble, a lo que se suma la belleza del lugar”. El lema de esta III Jornada Eucarística, “Haced lo que Él os diga”, es interpretado por Liaño como una invitación a los jóvenes a escuchar a Jesús y dejarse guiar por su mensaje.

Esta edición cuenta con un aliciente importante: la mezcla de procedencias y orígenes de los participantes. Además de movilizar a creyentes de todos los rincones de España, también han llegado jóvenes de Portugal, Irlanda, Francia, Italia, Estados Unidos o República Checa, entre otros. Situación para la que, según cuenta Liaño, se encuentran preparados: “Algunos de ellos saben español, pero tenemos varios voluntarios bilingües y un equipo de traducción pequeño que es suficiente para atenderlos sin problema”. Sobre el crecimiento del número de participantes cada año, añade que “es impresionante". Y agrega: "El primer año, 1.400 jóvenes; el segundo, 1.600; y este año, casi 2.000. Suele pasar que, cuando uno viene un año, vuelve al siguiente y trae consigo a más gente de su parroquia”.

Un grupo de jóvenes recién llegados a las Jornadas / JEMJ2026

Talleres para todos los gustos… también en inglés

Además de la misa diaria, la III Jornada Eucarística cuenta con una programación de charlas y talleres de temática variada. “Son actividades donde los jóvenes pueden escoger según sus inquietudes, y luego también hay un espacio para que puedan hablar personalmente con los ponentes, si así lo desean”, comenta Liaño. Talleres sobre el uso de pantallas y móviles o sobre Inteligencia Artificial son algunos de los que pueden escoger los participantes. Debido a la elevada afluencia de jóvenes de otros países, este año habrá un taller en inglés que, bajo el título “The Art of Filmmaking”, explora la relación entre la fe y el cine.

La programación también incluye actividades culturales. Este viernes, tras la misa de apertura presidida por Alfonso Carrasco, obispo de Lugo, tendrá lugar la primera. Se trata de la representación de “Los Mártires de Barbastro”, una obra teatral que relata la matanza de los religiosos de la localidad oscense al comienzo de la Guerra Civil.

Un grupo de jóvenes llegados de República Checa / JEMJ2026

La elevada afluencia y el espacio limitado del enclave montañoso en plenos Picos de Europa ha supuesto un reto para la organización. Según explica Liaño, han instalado "carpas en los parkings, donde se alojan muchos jóvenes, mientras que otros se quedan en albergues”. También destaca la importancia de la colaboración de los ayuntamientos de Parres y Cangas de Onís: “Han sido muy acogedores, facilitándonos algún polideportivo y casa parroquial como alojamiento”.

Por otro lado, el transporte diario hasta el Real Sitio ha sido el mayor desafío: “El tema de los buses lanzadera es lo que nos ha complicado un poco porque no siempre es fácil que se amplíen los horarios, pero lo hemos logrado solucionar para que los chicos puedan subir y bajar”.