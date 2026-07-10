Agenda: qué hacer en Asturias hoy viernes 10 de julio de 20206

Oviedo

Coloquio con Luis García Montero

El Club LA NUEVA ESPAÑA (Calvo Sotelo, 7) acoge, a las 19.30 horas, un coloquio con Luis García Montero, poeta, ensayista, crítico literario y catedrático de Literatura Española en la Universidad de Granada, para conversar sobre cultura y compromiso. Le presentará el político Gaspar Llamazares, portavoz de IU en el Ayuntamiento de Oviedo. García Montero dirige desde al año 2018 el Instituto Cervantes. Como director, impulsa proyectos para acercar nuestra lengua a millones de personas en los cinco continentes. Sus libros han sido traducidos a numerosos idiomas y han recibido importantes premios literarios. En sus obras reflexiona sobre el amor, la memoria, el paso del tiempo y el compromiso con la sociedad. También ha dedicado parte de su carrera al estudio de grandes autores como Federico García Lorca, y de su buen amigo el poeta ovetense Ángel González.

El Primer Peregrino

La actividad arranca ininterrumpidamente de 12.00 a 21.00 horas con la apertura del mercado, que coincidirá en su inicio con una primera visita teatralizada programada entre las 12.00 y las 14.00 horas. Ya en la franja vespertina, a las 17.00 horas, el recinto acogerá el discurso del rey y la consiguiente apertura del poblado medieval, dando paso a una nueva visita teatralizada que se extenderá hasta las 19.00 horas. Desde esas mismas 17.00 y hasta las 18.30 horas, la programación despliega su oferta para el público infantil y familiar con el taller de juegos tradicionales a cargo de «Verde y Azul» y el taller «Pequeños Peregrinos» de Birmania IC. Paralelamente, el rigor histórico llegará de la mano de los talleres de recreadores, estructurados en didácticas sesiones de media hora: a las 17.30 horas se abordará la moda en la alta Edad Media; a las 18.00 horas, el trabajo del cuero; a las 18.30 horas, las pautas de higiene y belleza, y a las 19.00 horas, las prácticas de medicina y salud. Durante el desarrollo de estas demostraciones, de 18.00 a 19.30 horas, se representará la obra de teatro infantil «El pincel mágico», llevada a escena por la compañía Iluna Producciones. Finalmente, el broche de oro a la jornada inmersiva resonará a las 21.00 horas con el esperado concierto de la Orquesta Céltica Asturiana.

Actuación de «Acid Tongue»

El centro cultural Kuivi (C/ Almacenes Industriales, 40) acoge, a las 22.30 , la actuación de «Acid Tongue», banda de garaje estadounidense influida por el soul clásico, el punk y el rock psicodélico. Formada en un sótano de Seattle en 2015 y curtida en extensas giras, la formación presenta su cuarto larga duración, «Acid on the Dancefloor», un trabajo que incorpora elementos de glam, R&B y post-punk para ofrecer un viaje ácido, ruidoso y funky que redefine el «sonido Seattle».

Jornadas Gastronómicas de los Tortos del Camino 2026

Del viernes 3 al domingo 12 de julio se celebran las Jornadas Gastronómicas de los Tortos del Camino, una cita en la que los establecimientos participantes ofrecen durante diez días elaboraciones originales con el torto como protagonista. Cada local diseña libremente su propuesta culinaria, eligiendo la receta, los ingredientes, el acompañamiento y el maridaje que considere más adecuado, así como el precio de venta. La iniciativa invita a descubrir distintas reinterpretaciones de uno de los productos más representativos de la gastronomía asturiana.

Sala Sabadell Herrero

La Sala del Sabadell Herrero (calle Suárez de la Riva, 4) ofrece, hasta el 30 de septiembre, la exposición «Madre Asturias», con 60 obras de arte, de más de una treintena de autores, cedidas por 27 instituciones y colecciones privadas. Comisariada por Luis Feás, está dedicada a la identidad y los tipos humanos de Asturias desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. La sala abre de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; los domingos y festivos de 11.00 a 14.00, y los martes está cerrada. La entrada es gratuita.

Exposición «Raigambre»

La sala de exposiciones del edificio histórico de la Universidad de Oviedo acoge la muestra «Raigambre», una propuesta que reúne la obra pictórica y escultórica de Agustín García. La exposición plantea un diálogo entre imagen y palabra a través de temas como la memoria, la identidad, la naturaleza, la belleza de lo cotidiano y la condición humana, combinando pinturas, esculturas e instalaciones con textos poéticos en una experiencia artística conjunta. La muestra podrá visitarse hasta el próximo 19 de julio.

Autobús turístico

El verano aterriza en Oviedo y lo hace con un nuevo autobús turístico para recorrer los puntos más emblemáticos de la ciudad. Desde el 19 de junio y hasta el próximo 30 de septiembre, el vehículo realizará una ruta en la que atravesará los lugares más representativos de la capital del Principado. Una de las principales novedades para este 2026 es el cambio de vehículo respecto a años anteriores; se trata de un autobús más moderno con un espectacular diseño del skyline de Oviedo en los laterales. A lo largo del día, durante este verano, los fines de semana y fechas señaladas el autobús turístico de Oviedo realizará un total de ocho expediciones, con salidas cada hora, desde las 11.00 hasta las 20.00. Saldrá desde la calle Marqués de Santa Cruz.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

AMA – VII Escuela de Pensamiento Feminista

El centro cultural Kuivi (C/ Almacenes Industriales, 40) acoge hasta el domingo 12 de julio la 7ª edición de la Escuela de Pensamiento Feminista de AMA Asturies, por la que pasarán ponentes del ámbito local, nacional e internacional.

Gijón

Concierto de «La Oreja de Van Gogh»

Hoy se inaugura un nuevo ciclo de conciertos bajo el paraguas del festival Gijón Life, en el parque de los Hermanos Castro. Esta vez será «La Oreja de Van Gogh», que llega a Gijón con el tour 2026 «Tantas cosas que contar», de reincorporación de Amaia Montero. La apertura de puertas del recinto será a las 20.30 horas y habrá pantalla para animar a la selección. A las 21.15 comenzará a sonar la música de Marlon y a las 22.30 horas «La Oreja de Van Gogh».

Semana Negra

A las 17.00 horas abre el recinto de la Semana Negra en el entorno de la playa del Arbeyal y se pueden ver las exposiciones «Trabajar cansa», en la carpa Expo-Cómic y las fotografías de Victoria Iglesaias en la carpa del Encuentro. Además, en esta última carpa se sucederán las siguientes actividades: 17.00 horas, mesa redonda sobre el «Centro de Arte Tabacalera: la transformación cultural de Gijón», con Montserrat López Moro, Gilberto Villoria y Aitor Martínez Baldajos, moderada por Sandra F. Lombardía; 18.00 horas, mesa redonda «Novelas de dictadura», con Luis García Jambrina, Lorenzo Silva, Jesús Ruiz Mantilla y Aroa Moreno Durán; 19.00 horas, presentación de «El club de las modernas», de Eva Cosculluela, con Ana González y Rosa Montero; 19.30, presentación de «El último caso de Unamuno», de Luis García Jambrina. Con Miguel Ángel Santamarina; 20.00 horas, «Un dedo menos», de Antonia Lassa; 20.30, presentación de la Colección Saturnalia, con Jesús Palacios y Jorge Salvador Galindo;_a las 21.00 horas, presentación y regalo del libro de la Colección Avance-Semana Negra «El trazo a la intemperie. Dibujos de Mariano Moré en el periódico CNT (1937)», con Begoña Collado, Ramón Lluís Bande y Miguel Barrero; a las 21.30 horas, presentación de «Sabina y Gijón: cosas del azar que son bonitas», con Jesús Martínez Salvador. La música llega a las 22.30 horas, con Jeff Espinoza y Ramón Arroyo. En el Espacio A Quemarropa, a las 18.00 horas, se presenta «La guerra que cambió España», de Miguel Ángel Santamarina; a las 18.30 horas «El último baile», de Javier Sánchez Zapatero y Àlex Martín Escribà; a las 19.00 horas, el aula SN se centra en «Paisajes ausentes: la representación de la industria en el arte contemporáneo asturiano», con Marina Castro Cabero (Universidad de Oviedo); a las 20.00 horas se presenta «El corazón habitante», de Daniela Tarazona; a las 20.30 horas habrá presentación y mesa redonda sobre «Prúa, la métrica de la lluvia», con Ángeles Carbajal, Francisco Álvarez Velasco y Fernando Beltrán; a las 21.30 «Secretos en vías muertas», de José Ramón Gómez Cabezas. Y en la Carpa de la Palabra, a las 18.00 horas habrá charla con Daniel Mordzsinski;_a las 19.00. el diálogo «Los retos de una generación ante la IA», con Javier Fernández y Alba Rodríguez; seguirá a las 19.30 horas el diálogo sobre «Política migratoria europea». Con Beatriz Mayo y Jonás Fernández;_a las 20.00 horas, «Transgresoras: Isabel Oyarzábal», con Eva Cosculluela; a las 20.30 horas se presenta «Un casino en plena selva», de Ícaro Obeso; a las 21.00 horas, presentación de «El barco de las ánimas» y a las 21.30 horas, «España Noir», con Jesús Salviejo, Eduardo Bastos y Miguel Ángel de Rus.

Museo Nicanor Piñole

Hoy tendrá lugar una visita guiada al Museo Nicanor Piñole, que dará comienzo a las 18.00 horas y tiene una duración de una hora. Hay aforo limitado, por lo que se recomienda reserva previa. Se trata de una visita guiada a la exposición permanente en la que se presenta una amplia selección de óleos, bocetos, apuntes y dibujos de Nicanor Piñole, siguiendo criterios cronológicos y temáticos. Junto a las obras más relevantes de su carrera artística, se exponen objetos personales y una amplia selección dibujos que ofrecen una visión intimista del artista y de su entorno familiar.

Villa Romana de Veranes

La Villa Romana de Veranes ofrece hoy una visita guiada al yacimiento, con desplazamiento desde Gijón en autobús lanzadera, dentro del programa de «Verano a la Romana» programado por los Museos Arqueológicos de Gijón. Será de 17.00 a 19.30 horas, y el punto de encuentro es la parada del bus turístico en la avenida José Manuel Palacio, junto al Museo del Ferrocarril. Además, en colaboración con el festival Música Antigua Xixón, a las 19.30 horas habrá una actuación musical de «Músicos de Urueña», con su espectáculo «Tres culturas en la España medieval».

Centro de Cultura Antiguo Instituto

En el Antiguo Instituto, en la sala 2, se puede ver desde hoy la exposición «La escuela de Gijón. La ciudad como motivo», comisariada por Juan Manuel Bonet.

Fundación Alvargonzález

Hoy se inaugura la exposición «Realismo y postimpresionismo en Asturias: Carolina del Castillo y Díaz (1867-1933)», a cargo de Andrea García Casal. Una muestra que quiere sacar de la invisibilidad que han sufrido muchas creadoras en la historia a la pintora asturiana Carolina del Castillo, «cuya producción merece una revisión crítica desde el presente». La muestra permanecerá en el centro cultural de Cimavilla hasta el 24 de julio en horario de 12.00 a 13.30 horas y de 18.30 a 21.00 horas, de lunes a viernes; y los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Centro de Cultura Antiguo Instituto

Organizado por el Taller de Músicos, hoy tendrá lugar un concierto del alumnado de los Talleres de Improvisación Musical. La entrada es libre hasta completar aforo. El recital empieza a las 18.30 horas y está estructurado en diferentes combos: Combo junior dirigido por Javier Rubio y Mónica Acevedo; combo senior 1 dirigido por Tomás Merlo; combo senior 2 dirigido por Lucía Martínez; combo senior 3 dirigido por Joaquín Chacón y combo senior 4 dirigido por Cristina Montull.

Centro Municipal de El Llano

En el salón de actosdel centro hoy tendrá lugar, a las 19.00 horas, una sesión de humor con los monólogos de Quique Matilla. Se trata de un espectáculo integrado en el Desafío Solidario 2026, en este caso a favor de la Asociación ELA Principado. Se trata de un espectáculo gratuito. La organización tiene pensado empezar a repartir entradas a la puerta del centro municipal entre 45 y 30 minutos antes del inicio. Como complemento, la artista Laia Redondo elaborará un mural simbólico que será donado a ELA Principado.

Avilés y comarca

Rally Histórico de Avilés

El 50.º Rally Histórico de Avilés celebra esta tarde su ceremonia de salida. Los vehículos partirán a las 20.15 horas desde el parque del Muelle hacia la plaza de España, donde quedará instalado el parque cerrado. La prueba reúne a cerca de setenta equipos y conmemora el medio siglo de la competición.

Ruta Urbana por Avilés

La Bienal Climática organiza una visita guiada gratuita por la ciudad con David Alonso. El recorrido partirá a las 19.00 horas desde la plaza de Santiago López, junto a la antigua Pescadería, para descubrir la evolución urbana e industrial de Avilés.

CaleyAvilés

El programa de visitas guiadas en llingua asturiana propone el itinerario «Avilés y l’ensanche barrocu». La actividad comenzará a las 19.00 horas con salida desde el palacio de Valdecarzana. La participación es gratuita, con inscripción previa.

Art Street

El Veranín de ART Street ofrece un concierto del músico argentino Matías Berrondo, afincado en Avilés, con un repertorio de folclore sudamericano inspirado en autores como Víctor Jara y Atahualpa Yupanqui. La actuación comenzará a las 20.00 horas en la calle Palacio Valdés.

Visita a la rula

La Rula de Avilés abre sus puertas con una visita guiada para conocer el funcionamiento de la lonja y asistir a la subasta del pescado. La actividad comienza a las 16.45 horas y requiere reserva previa debido al aforo limitado.

Paseos por la ría

El puerto deportivo ofrece paseos en barco por la ría de Avilés, con salidas a las 12.00, 13.15, 17.00, 18.05 y 19.10 horas. Los viajes con visita al Espacio PORTUS salen a las 10.30, 11.30, 16.30 y 18.30 horas.

Patios abiertos

Los colegios El Quirinal y Versalles abren sus patios de 15.30 a 21.30 horas para favorecer las prácticas deportivas, el ocio saludable y la convivencia vecinal. La iniciativa funciona de lunes a viernes no festivos durante los meses de julio y agosto.

Caminata saludable

El Centro de Mayores de Las Meanas organiza una caminata saludable abierta a todo el mundo. La salida será a las 10.30 horas y el recorrido previsto discurre por la senda de Perlora a Xivares.

Naturaleza en el Niemeyer

El Centro Niemeyer exhibe «Naturalezas vivas», con más de un centenar de obras de grandes artistas nacionales e internacionales. La muestra puede visitarse de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. La entrada cuesta cinco ­euros.

Las Cuencas

Fiestas de Sotrondio

Sotrondio está en fiestas. La jornada comienza a las 11.30 con un parque aventura infantil, en la plaza del Ayuntamiento. Habrá pasacalles durante la mañana, y desde las 16.30, concentración motera. Una hora después empezará el «Show de Stunt», y desde las 19.15 horas, concierto de la Banda de Música de San Martín y el pregón, con Kety García, «Kety la gaitera». A las 23.00 horas habrá baile, con «The Goat Festival», Dani Parrondo y Astur DJ.

Teatro de títeres en Mieres

El parque Jovellanos de Mieres acoge esta tarde dos pases del espectáculo de títeres «Cabinte Alive! Katanari». Serán a las 20.15 y las 21.30 horas, ambos totalmente gratuitos.

Exposición sobre el mundo de la gaita en Moreda (Aller)

«Presente y pasáu de la gaita n’Ayer» es el título de la exposición que hasta el próximo 22 de julio puede verse en el Centro Cultural de Moreda (Aller). El horario de visita es de 11.00 a 14.00 horas. Organiza la Banda Gaites «El Gumial».

Muestra de fotografía de naturaleza en La Felguera

El centro de creación escénica Carlos Álvarez-Nóvoa de La Felguera alberga hasta el 31 de julio la exposición de fotografía de naturaleza «Pequeños mundos, grandes tesoros de la naturaleza», con imágenes de Juan Carlos Rodríguez, «Daichi». Habrá un acto de inauguración con el autor hoy, a las 18.00 horas.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (MUMI) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y los domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre de miércoles a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas, y sábados, domingos, puentes y festivos, de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 19.30 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Centro

Visitas guiadas al conjunto de arquitectura indiana de Somao (Pravia)

Pravia Turismo organiza los viernes a las 11.00 horas visitas guiadas a la localidad de Somao, famosa por la abundancia de elementos arquitectónicos con sabor indiano. En Somao, Pueblo Ejemplar de Asturias en 2020, las casas de indianos destilan el espíritu romántico, idealista y generoso con el que fueron concebidas, y acercarse a ellas es siempre un goce estético. Aunque cada una es distinta y singular, todas destacan por sus jardines, por sus escalinatas de acceso, por la nobleza e innovación de sus materiales (maderas, cerámicas…), por sus torres, sus grandes galerías acristaladas, la colorida paleta de sus fachadas y la presencia de una o varias palmeras, un símbolo exótico de su fortuna al otro lado del charco. Para asistir a las visitas guiadas debe hacerse reserva llamando al teléfono 985 821 204.

Visitas culturales en Santo Adriano

El colectivo «La Ponte-Ecomuséu» organiza varias actividades. A las 12.00 horas un recorrido por Villanueva, «La aldea tradicional», el itinerario «Viaje a los orígenes del Arte», con visita a la cueva del Conde y al Abrigo de Santo Adriano, a las 16.00 horas, y una visita guiada a la iglesia prerrománica de Tuñón, a las 18.00 horas. Es imprescindible la reserva previa en el teléfono 985761403.

«Les Mañanes de Siero 2026»

El programa gratuito de talleres científicos y tecnológicos para niños y jóvenes del concejo mantiene abierto el plazo de inscripción para sus próximas sesiones. Bajo el lema «Cine, misterio y ciencia», la propuesta combina experimentos científicos, retos, actividades tecnológicas y dinámicas inspiradas en el mundo del cine y la investigación. La iniciativa, organizada por la Oficina Joven de Siero, se celebrará en julio en la Casa de Cultura de la Pola, del 6 al 10 y del 13 al 17; en el Casino de Lieres, del 13 al 17; en la Casa de Cultura de El Berrón, del 21 al 24; y en el Centro Cultural de La Fresneda, del 27 al 31. Los talleres se desarrollarán de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 horas.

Oriente

Actividades de verano en el Museo del Jurásico de Asturias

El Museo del Jurásico de Asturias programa en julio y agosto actividades para público familiar e infantil. De lunes a domingo, de 11.00 a 14.30 y de 15.30 a 18.30 horas, estará disponible la experiencia inmersiva «Misión dinotiempo». Habrá visita guiada al museo a las 11.30 horas; talleres infantiles como «¡Encuentra los restos del dinosaurio perdido!» a las 13.00; «Jugando con dinosaurios» a las 16.30; y «Un paseo entre dinosaurios» a las 17.30. Los miércoles se ofrece «Dinoaventura Cromos» y los domingos, «Operación T-Rex: salvemos el Museo». Los días 16 y 28 de julio habrá actividades sobre el eclipse solar con Allande Stars.

«Paisajes de agua y luz», pintura de José Antonio Barriuso en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella acoge hasta el 14 de julio la exposición de pintura «Paisajes de agua y luz», de José Antonio Barriuso. La muestra puede visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.

Espacio Joven de Llanes: ocio juvenil

El Espacio Joven de Llanes es un programa municipal de ocio alternativo dirigido a público de 12 a 18 años. Funciona los viernes y fines de semana durante todo el año en el paseo de Las Marismas de 18.00 a 22.00 horas; los domingos, hasta las 20.00 horas. Dispone de dos plantas con ping-pong, futbolín, billar, consolas y juegos de mesa, entre otros recursos. El acceso es libre y gratuito, con monitores y talleres específicos cada fin de semana.

Occidente

Museo del Calamar Gigante en Luarca

Este espacio expositivo, ubicado en la calle Nicanor del Campo, 35, de Luarca, contiene la mayor colección del mundo de una especie fantástica que genera mitos y leyendas a lo largo de todo el planeta. De junio a septiembre abre todos los días, de 10.30 a 14.00 y de 16.00 a 20.30 horas. En el nuevo museo se pueden ver ahora seis calamares gigantes, además de doce especies de profundidad, 35 ejemplares de otros grandes cefalópodos y seis huesos de algunos de estos animales marinos: dos vértebras, una mandíbula y parte de los cráneos de las especies «Globicephala melas» «Balaneoptera physalus» y «Physeter macrocephalus». La visita tiene una duración aproximada de 45 minutos.

Museo de Arte Sacro de Tineo

Noticias relacionadas

La Fundación Valdés-Salas organiza visitas guiadas para conocer la colección ubicada en la iglesia parroquial, en horario de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.