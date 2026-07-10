Dos asturianas ganan la beca de la Fundación la Caixa para investigar en el extranjero: fueron recibidas por el Rey Felipe VI

El Rey presidió la ceremonia de entrega de las becas de posgrado en el extranjero de la Fundación la Caixa, otorgadas a los 100 universitarios seleccionados en la convocatoria de 2025. Se trata de la 44.ª edición del programa de becas de la entidad, que tiene como objetivo fomentar el talento de los estudiantes excelentes mediante la ampliación de su formación en las mejores universidades y centros de investigación del mundo. Hay dos asturianas entre las elegidas: Marta Marcos y Raquel Mera.

Al acto, celebrado en CaixaForum Madrid, acudieron también el Ministro de Hacienda, Arcadi España, y el presidente de la Fundación la Caixa, Isidro Fainé. “En la Fundación estamos convencidos de que impulsar la excelencia, con el apoyo a las personas con mayor talento, constituye uno de los motores fundamentales del progreso científico y del bienestar social, el programa de becas de la Fundación responde a esta convicción desde 1982, convirtiéndose en uno de los más emblemáticos de la entidad, con un gran prestigio nacional e internacional», explicó Fainé.

A esta edición se presentaron 1.101 solicitudes elegibles para optar a las cien becas del programa, otorgadas en régimen de concurrencia competitiva. Las solicitudes tenían que superar una primera fase de evaluación por medio del sistema de "peer review" (evaluación llevada a cabo por expertos con competencias similares), y los candidatos que recibieron las mejores cualificaciones fueron convocados a una entrevista personal. En la fase de selección intervienen profesores universitarios con experiencia internacional en este tipo de procesos de evaluación.

Las asturianas reconocidas

Marta Marcos, una de las dos asturianas becadas, cursa un doctorado en Psicología en la University of Stirling (Reino Unido) tras graduarse en Psicología en la Universidad de Oviedo, donde reafirmó su "interés académico por la etología, la evolución cognitiva y la psicología comparada". Cursó su primer máster en Investigación en Comportamiento y Cognición en la Universidad de Barcelona, con un trabajo de fin de máster realizado en colaboración con el Jane Goodall Institute España, centrado en el comportamiento de uso de cuevas por chimpancés de sabana, documentando por primera vez en Guinea. También hizo un máster en Investigación Antropológica por la UNED. Actualmente, gracias a la beca de la Fundación la Caixa, investiga el pensamiento prospectivo y la memoria episódica en abejorros.

Marta Marcos Nistal saluda al Rey Felipe VI. / Maximo Garcia de la Paz

La ovetense Raquel Mera, por su parte, cursa un máster en Ciencias de la Vida Molecular y Celular en la Universidad Utrecht (Países Bajos). La ovetense se graduó en Biología en la Universidad de Oviedo y amplió su formación con estancia académicas en la Universidad de Oxford (Reino Unido), la Universidad Utrecht, la Johns Hopkins (Estados Unidos) y en Aarhus (Dinamarca). Su proyecto de investigación de máster, apoyado ahora con la beca de la Fundación, se centra en "comprender la regulación de las rutas de transporte intracelular a lo largo de la red de microtúbulos en neuronas".

Raquel Mera Álvarez saluda al Rey. / Maximo Garcia de la Paz

Desde el inicio del programa de becas de posgrado en el extranjero, en el año 1982, hasta la convocatoria del año 2025, ”la Caixa” destinó una inversión de más de 229 millones de euros a la formación en el extranjero de 4.177 estudiantes españoles. La inversión en la convocatoria del año 2025 fue de 10 millones de euros mientras el coste medio de las becas concedidas para realizar estudios de posgrado en el extranjero es de 100.000 euros.

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Las becas concedidas están repartidas entre tres continentes: 64 becas son para estancias en Europa; 35 para estancias en América, y una para estancia en Asia. Los países que atraen a más becarios son el Reino Unido (38) y los Estados Unidos (34). Los becarios de la promoción del año 2025 provienen de 27 provincias españolas y de un distrito portugués. Cinco de ellos son originarios de Argentina, Cuba, Italia, Líbano y Serbia. Las provincias de origen con más becarios son Barcelona (30), Madrid (22), Zaragoza (4), Sevilla (3), Tarragona (3) y Valencia (3).