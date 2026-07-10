Asturias se expone a multas millonarias por incumplir el objetivo del reciclaje, un reto para el que la Plantona es clave

Asturias se expone a asumir parte de una sanción millonaria de la Unión Europea a España por incumplir los objetivos de reciclaje. La Comisión Europea acaba de dar un paso más en el procedimiento abierto contra el Estado al remitirle un dictamen motivado, la última fase antes de acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), al considerar que el país sigue sin alcanzar el objetivo de reciclar el 50% de los residuos municipales fijado para 2020.

Fuentes del Gobierno central confirman que, en caso de que finalmente se imponga una multa, su importe se repercutirá a las comunidades autónomas responsables del incumplimiento. Asturias figura entre ellas y tendría que hacer un desembolso millonario.

La región, además, está condicionada porque no puede contar con la planta de fracción resto de Cogersa, la Plantona, inutilizada desde abril de 2024 por un incendio y cuyo reinicio, previsto para el 18 ed mayo, fue retrasado, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA.

Por un lado está la recogida separada, que depende de los hábitos de los ciudadanos y en cuyas estadísticas Asturias se sitúa muy debajo de los objetivos. Pero, por otra parte, esta instalación de Cogersa permitirá recuperar materiales reciclables que actualmente llegan mezclados en la bolsa negra. Tal y como ha podido saber este diario, La Plantona volverá a echar a andar este lunes, ya que varios trabajadores de Valtalia, la compañía que construyó la planta y que la va a operar en una fase inicial, están citados para la vuelta al trabajo. Su puesta en marcha será paulatina y se espera que esté funcionando a pleno rendimiento en otoño.

Mientras la Plantona se reactiva, ahora el foco está en las posibles multas comunitarias. Bruselas recuerda que España continúa sin cumplir los objetivos de preparación para la reutilización y reciclado de residuos municipales establecidos en la Directiva Marco de Residuos y concede ahora dos meses al Gobierno para adoptar las medidas necesarias. Si las explicaciones no convencen a la Comisión, el expediente podrá acabar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, paso previo a una más que posible sanción económica en el caso de que la Justicia diese la razón a Bruselas.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica consultadas por LA NUEVA ESPAÑA explican que, tomando como referencia los datos de 2021 —los utilizados por la Comisión Europea para evaluar el cumplimiento—, Asturias se encuentra entre las comunidades autónomas que no alcanzaron los objetivos europeos, junto a Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Murcia, País Vasco, Navarra y Ceuta y Melilla.

Los datos más recientes muestran que Asturias continúa mejorando, aunque lentamente y de manera insuficiente. Según las cifras del Consorcio de Residuos de Asturias (Cogersa), la tasa de recogida separada de residuos municipales alcanzó en 2025 el 24,35 %, frente al 24,30 % del año anterior, el 22,93 % de 2023, el 22,61 % de 2022 y el 22,43 % de 2021. Aún así, lejos del objetivo del 50% marcado por la UE. Es decir, a día de hoy, un lustro después del año de referencia usado por Bruselas para su expediente sancionador, el Principado sigue incumpliendo la norma y con la Plantona a la espera de su proceso de reinicio, que va con retraso y ha generado un agrio debate político, con partidos de izquierda a derecha reclamando al Principado que cambie el rumbo de Cogersa.

Esa tasa de separación en la recogida mejorará con la puesta en marcha de la Plantona. Bruselas tiene en cuenta, de hecho, dos aspectos: la preparación para la reutilización (lo que puede hacer la Plantona) y el reciclado en la recogida de residuos en los municipios.

La propia Comisión Europea advierte, además, de que los Estados miembros deberán redoblar sus esfuerzos no solo para cumplir el objetivo del 50 % fijado para 2020, sino también los nuevos umbrales del 55 % en 2025, 60 % en 2030 y 65 % en 2035, más exigentes que los anteriores. Y el Principado ya llega tarde.