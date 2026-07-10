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Asturias impulsa la investigación universitaria joven con una bolsa de becas de colaboración de 96.000 euros

Las ayudas están dirigidas a estudiantes de último curso de grado y de primer curso de máster para que colaboren con los departamentos universitarios más de siete meses

Presentación de la Fagoteca One Health, un nuevo servicio para investigadores, ofertado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Presentación de la Fagoteca One Health, un nuevo servicio para investigadores, ofertado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). / Fernando Rodríguez

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C. Jiménez

Oviedo

El Principado de Asturias contará con una financiación de 96.000 euros para el programa de becas de colaboración en departamentos universitarios durante el curso 2026-2027, una iniciativa que permitirá apoyar a 48 estudiantes en su iniciación a la investigación académica.

La asignación de fondos fue aprobada este viernes en una reunión de la Conferencia General de Política Universitaria en la que ha participado la directora general de Universidad, Cristina González Morán.

El programa estatal cuenta con un presupuesto global de 4,22 millones, de los que Asturias recibirá el 2,27% del total Cada una de las becas tendrá una dotación individual de 2.000 euros, lo que garantiza un apoyo directo al alumnado beneficiario y refuerza la capacidad de los departamentos universitarios para desarrollar proyectos de investigación.

Las ayudas están dirigidas a estudiantes de último curso de grado y de primer curso de máster y contribuirán al desarrollo de proyectos vinculados a líneas de investigación activas en sus universidades. El programa tiene como objetivo favorecer la incorporación temprana del estudiantado a la actividad investigadora de cara a facilitar la adquisición de experiencia práctica y la mejora de su orientación profesional y científica.

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Durante el desarrollo de la beca, los participantes colaborarán de forma directa con los departamentos universitarios a lo largo de más de siete meses con el objetivo de contribuir a la generación de conocimiento en su ámbito de especialización.

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