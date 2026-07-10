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Asturias mira de reojo a Almería e insta a la población a "extremar la precaución" ante el alto riesgo de incendios que hay en la región

Las temperaturas superarán este sábado en el Principado los 30 grados, aunque hay alertas por tormentas con granizo

Imagen de archivo de un incendio forestal en Asturias

Imagen de archivo de un incendio forestal en Asturias / LNE

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Mónica G. Salas

Mónica G. Salas

Con temperaturas superiores a los 30 grados, Asturias mira de reojo el incendio de Almería, que es ya el más mortífero del siglo en España con doce muertos, ocho heridos graves y 23 desaparecidos, e insta a la población "extremar las precauciones", dado el "alto riesgo" de fuegos que existe en la región. En concreto, este viernes todo el Principado está en aviso amarillo (riesgo alto) por incendios, salvo seis concejos del Suroccidente, que están en rojo (riesgo muy alto). Son Allande, Boal, Grandas de Salime, Illano, Pesoz y Villayón.

Ante ello y la subida de termómetros que se espera para este sábado, Emergencias ha explicado cómo actuar en el caso de que las llamas rodeasen nuestras casas, como pasó en Los Gallardos. "No arrojes agua en zonas en las que puede haber cables eléctricos; usa las mangueras para mojar el tejado y los alrededores, cierra todas las puertas, ventanas y persianas de la casa para evitar las corrientes de aire y la entrada de llamas; tapona las rendijas al exterior con paños mojados con agua; y desconecta todos los suministro", explican, utilizando una infografía de Protección Civil de España.

En caso de recibir una orden de evacuación, remarcan, "atiende a las instrucciones de las autoridades", que como han dicho en Almería no son recomendaciones, sino órdenes.

Máximas de más de 30 grados

Este viernes en Asturias se ha registrado una máxima de 30,5 grados en Pola de Somiedo. En los puestos más altos del ranking de temperaturas también está Ibias con 30, Cabrales con 28,2, Degaña con 28 y Tineo con 27. Para esta tarde, no obstante, se prevén chubascos tormentos, especialmente en el Suroccidente y la Cordillera y los Picos, donde existe alerta amarilla.

Alerta por tormentas con granizo

El sábado, el mercurio sube hasta los 33 grados en Cangas del Narcea. Se situarán también por encima de los 30 Oviedo y Langreo, mientras que Avilés, Gijón, Llanes y Navia se acercarán, con 28-27 grados. Para mañana está activada la alerta amarilla por tormentas a partir de las 21.00 horas en el litoral oriental y la Cordillera y los Picos de Europa.

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El domingo, de madrugada, se esperan asimismo chubascos y tormentas localmente fuertes en gran parte de la mitad oriental, que podrían ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento. Los cielos estarán mayormente nublados y las temperaturas descenderán ligeramente, a los 29 en el Suroccidente, a los 28 en el centro de la región y a los 26 en la costa.

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