David Lasagabaster, catedrático de Lingüística Aplicada: "La IA tiene un sesgo lingüístico, pero también de género y socioeconómico"

David Lasagabaster (Vitoria-Gasteiz, 1967) es catedrático de Lingüística Aplicada en la Universidad del País Vasco. Con motivo de la celebración en Oviedo del II Congreso Internacional de Investigación y Creatividad en la Enseñanza de Lenguas, imparte una conferencia titulada “Sobre la irrupción de la IA en la enseñanza de contenidos en inglés”. Su investigación académica se ha centrado, entre otros temas, en el uso de la inteligencia artificial en el ámbito universitario y en el enfoque AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera), el método basado en la impartición de materias en un idioma extranjero.

Su conferencia habla de la irrupción de la IA en la enseñanza. ¿Por qué utiliza este término?

Porque es una revolución, sin ninguna duda. De hecho, hablan que es la cuarta revolución industrial. Y hablo de disrupción porque ha sido meteórico. Parece que llevamos ya años hablando de la inteligencia artificial, pero ChatGPT se lanzó en noviembre del 2022, es decir, hace tres años y medio, largos. La IA viene de antes, pero yo diría que el punto de inflexión fue el lanzamiento de ChatGPT, porque ahora todo el mundo sabe lo que es la IA, mientras que en 2021 mucha gente no era consciente de que estuviera ahí.

¿Cómo está transformando la IA la enseñanza de contenidos en inglés?

La enseñanza de contenidos en inglés, como su propio nombre indica, consiste en la enseñanza de asignaturas de otros ámbitos, como puede ser economía, filosofía o historia, impartiéndolas en inglés. La IA afecta especialmente a este enfoque, porque hay una dificultad añadida respecto a las asignaturas que se imparten en la lengua del alumnado. No solo tienen que aprender contenidos, sino que además lo tienen que hacer en una lengua extranjera y esto supone que la IA se ha convertido en una herramienta a la que recurren en mayor medida.

¿Se está dando un uso adecuado a esta tecnología en las aulas actualmente?

Hay un abanico de situaciones muy diversas. Todos los estudios concluyen que falta formación, tanto en el profesorado como en el alumnado. Los alumnos dan por sentado que la información que aparece en la IA es fiable y muchas veces no lo es, especialmente cuando tratamos contenido específico o de una complejidad como la que se encuentra en muchas asignaturas universitarias. El uso de la IA entre el alumnado universitario es enorme. Un estudio reciente concluye que nueve de cada diez alumnos universitarios utilizan la IA. Pero es que, además, valoran su fiabilidad con una nota de 8,6 sobre 10, cuando sabemos que la IA tiene lagunas y debilidades que el alumnado no es capaz de detectar, especialmente en las versiones que no son de pago, como en Chat GPT.

¿Se debería crear una asignatura propia para educar en IA?

Es un tema muy interesante. El gobierno francés acaba de anunciar que a partir del curso 2027-2028, todo el alumnado de instituto va a tener una asignatura sobre IA. Las universidades están haciendo frente a algo que es muy nuevo, todavía no hay toda la formación que deberíamos recibir, pero ya se empiezan a concienciar de que es algo que hay que afrontar. Se está generando en la actualidad una serie de dinámicas que van encaminadas a tratar de controlar y que se haga un uso eficaz y ético de estas herramientas, porque son herramientas que están ahí, han venido para quedarse. Hay que tener en cuenta que algunas universidades son muy grandes, son instituciones que cuesta ponerlas en marcha, llevar a cabo cambios y se encuentran inmersas en este proceso.

¿Existe el riesgo de que la IA haga perder el interés por aprender una nueva lengua?

Yo quiero creer que el aprendizaje de las lenguas se mantendrá, porque el factor humano es fundamental. Es evidente que hay diferencias significativas entre una conversación que se mantiene a través de una máquina y una conversación que se mantiene entre dos personas que intercambian opiniones, que se comunican, que tienen matices irónicos, etc. Además, hay otro factor muy importante. Mientras estamos aprendiendo lenguas, estamos poniendo en marcha herramientas cognitivas que el uso excesivo de la IA puede limitar. Hay un riesgo, en mi opinión, de que, y esto puede sonar un poco fuerte, nos hagamos más tontos. Las investigaciones muestran claramente que el aprendizaje de una segunda y tercera lengua tiene importantes efectos cognitivos que se perderían si únicamente nos apoyamos en las máquinas. Son herramientas que están ahí para ayudarnos, pero no para sustituir las relaciones personales y la comunicación interpersonal, que es fundamental. Somos seres sociales y la comunicación y las relaciones son nuestra esencia.

¿Ha variado el nivel de inglés de los españoles en los últimos años?

Sí, los estudios demuestran que ha habido una mejora. Probablemente no la que deseábamos, pero en aquellos contextos en los que se han puesto en marcha experiencias como el Aprendizaje Integrado de Contenido y Lenguas Extranjeras, los estudios nos demuestran bien a las claras que la mejora en el aprendizaje de la lengua extranjera es notable. Eso sí, donde se han realizado de un modo pedagógicamente coherente y adecuado. Lo que ocurre es que, como siempre suele suceder con este tipo de iniciativas, no siempre se han llevado a cabo del modo correcto. Lo que se trata es de que haya una adquisición pareja, que vaya de la mano, tanto de los contenidos como del aprendizaje de la lengua extranjera.

¿Los programas de educación bilingüe dificultan el aprendizaje de las materias?

Esa es una cuestión fundamental. Una vez más, cuando la implementación ha sido adecuada, coherente, con un marco pedagógico claro y con un profesorado con la preparación suficiente, los resultados han sido positivos. No se observan diferencias entre quienes aprenden los contenidos en castellano y quien lo aprende en inglés, o quien lo aprende en euskera y quien lo aprende en inglés. La aplicación de esta metodología viene determinada por la capacitación del profesorado. Por lo tanto, siempre vas a estar expensas de qué profesorado está capacitado lingüísticamente para impartir esa asignatura. Esa es la variable fundamental, no tanto la asignatura en sí, sino la formación del profesorado, la adecuación pedagógica y el desarrollo natural y normal. Esto aplica a cualquier programa bilingüe, no solo en inglés, sino en cualquiera de nuestras lenguas minoritarias, incluyendo naturalmente el bable.

¿La IA afecta de alguna manera a las lenguas minoritarias?

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Sin duda, porque los grandes modelos de lenguaje están basados en las lenguas principales, las de gran presencia, y por ello mucha de la información a la que tienen acceso tiene su origen en estas lenguas. Predomina claramente el inglés, y además variedades estándar del inglés, el estadounidense y el británico. Ahí las lenguas minoritarias tienen un problema, porque la cantidad de datos que se puede analizar siempre va a ser menor. Por eso, por ejemplo, el gobierno vasco se ha preocupado mucho en que se alimente a todas estas herramientas de IA a través de textos en euskera, tanto orales como escritos. Pero no solo esto, la IA tiene sesgos de género, lingüísticos, de estatus socioeconómico, etc. Al final son grandes corporaciones las que manejan todas estas herramientas y claramente tienen unos intereses muy concretos, especialmente en una sociedad como la actual, donde vemos hacia dónde se encaminan muchos de los dirigentes mundiales, encabezados por el que gobierna ahora mismo la primera potencia del mundo.