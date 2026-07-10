El debate sobre el absentismo se aviva y Asturias es la región donde más aumentan las tasas

El debate sobre el aumento del absentismo laboral ha pasado a primer plano tras las declaraciones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que lo calificó como "un cáncer que no podemos pagar". En ese aumento de las ausencias, Asturias está a la cabeza. La tasa de absentismo del Principado ha pasado en el primer trimestre de este año del 8,1% al 9,1%. Es un punto porcentual más, que es la mayor escalada en España y sitúa a la comunidad como la segunda, tras País Vasco (9,4%), con más porcentaje de horas de trabajo perdidas sobre las pactadas.

A partir de los resultados de las encuestas que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), el centro de estudios de la compañía de recursos humanos Randstad elabora trimestralmente un informe de absentismo laboral. El último, correspondiente al primer trimestre de 2026 y publicado esta semana, destaca que el absentismo repuntó en España hasta situarse en el 7,6%, afectando a más 1,6 millones de empleados cada día. En Asturias, la tasa es mucho mayor, del 9,1%, tras un repunte anual de un punto, el más alto del país.

Para realizar el cálculo de absentismo, Randstad Research incluye tanto las faltas de asistencia al puesto de trabajo debidas a la existencia de una baja médica (situaciones de incapacidad temporal, IT) como el resto de ausencias.

En lo que respecta al absentismo debido exclusivamente a incapacidad temporal, la tasa en Asturias sufrió el mayor aumento del país (6 décimas) respecto al mismo trimestre del año anterior, alcanzando un 7,3%. Este indicador vuelve a dejar en evidencia una brecha significativa frente a la media del conjunto de España, donde el absentismo por IT se situó en el 5,6%.

Si el análisis del absentismo se realiza por sectores económicos, Asturias destaca como la comunidad que registró la mayor tasa de absentismo en el sector industrial, con un 9,7%, y la que sufrió un mayor incremento respecto al año anterior con un subida de 1,6 puntos porcentuales. Por lo que respecta al absentismo por IT en industria, la tasa de Asturias es del 7,8%. Por su parte, el sector servicios se situó en un 9,1% de las horas pactadas, nueve décimas más que el año pasado (lo que representa el mayor aumento en España), con un 7,2% de esas ausencias vinculadas a bajas médicas. En el último lugar se ubica la construcción, que se mantiene como el sector con la tasa de absentismo más baja de la comunidad autónoma pero liderando el ranking nacional con un 7,7% (cuatro décimas más en la comparativa interanual) y un absentismo por IT del 6,9%.

"Los datos reflejan una tendencia al alza en el absentismo laboral desde 2019 y el incremento es más significativo en la medición por bajas médicas", destacó Valentín Bote, director de Randstad Research, que añadió que "esta evolución plantea la necesidad de analizar de cerca su impacto sobre la actividad empresarial, la productividad y la competitividad de nuestro mercado laboral".

Las causas

La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, destacó el pasado miércoles la necesidad de analizar las causas del incremento del absentismo. Ayer, el Consejo General de Graduados Sociales presentó un estudio elaborado junto a la Fundación Justicia Social en la que se abordan esas causas. El informe señala que el absentismo ya no se puede explicar únicamente por el fraude o por un supuesto abuso de las bajas médicas, sino por una combinación de factores demográficos, normativos, sanitarios y laborales. Entre ellos la prolongación de la vida laboral y el retraso de la jubilación efectiva, la expansión de los permisos de conciliación, la eliminación de la posibilidad de aplicar el despido objetivo por faltas de asistencia justificadas, el aumento de los trastornos de salud mental (ya representan el 20,3% del total de las bajas), o el incremento de las listas de espera en el sistema sanitario.

Según este análisis elaborado con los datos recopilados por las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social y los organismos oficiales, el absentismo ha alcanzado una tasa del 5,5% sobre el total de afiliados en España en 2025 y los procesos iniciados se han disparado un 14,4% desde 2023. El incremento del absentismo responde, según el informe, al aumento del número de bajas iniciadas y no a una mayor duración de estas, que se mantienen estables. Como respuesta, el Consejo aboga por reforzar la prevención, mejorar la coordinación entre la Seguridad Social, las mutuas y los servicios de salud para avanzar hacia modelos de reincorporación progresiva tras las bajas de larga duración, en lugar de centrar el debate en recortes de prestaciones. "Los agentes sociales, las empresas y el legislador deben abandonar la polarización ideológica que reduce el absentismo a fraude y asumir que se requiere una intervención técnica. Este debate no debería ser político", señaló el presidente del Consejo General de Graduados Sociales, Joaquín Merchán.

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El estudio establece que entre el 65% y el 70% del absentismo estructural se concentra en tres patologías. Las osteomusculares suman el 45,5% de las bajas por contingencias comunes, es decir, las derivadas de enfermedades o accidentes no laborales. Le siguen los trastornos mentales (20,3%) que el Consejo vincula al estrés o al síndrome del "trabajador quemado", y las patologías neoplásicas (7%), relacionadas con tumores.