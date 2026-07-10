El decano de Derecho de la Universidad de Oviedo, Javier Fernández Teruelo, ficha por la privada CUNEF en Madrid: "Ha sido una de las decisiones más difíciles de mi carrera"

La graduación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo tendrá hoy un significado especial. El acto, al que acudirá el presidente del Principado, Adrián Barbón, servirá en cierto modo como despedida pública del actual decano, Javier Ferández Teruelo, que dejará la institución pública asturiana para incorporarse el 1 de septiembre a CUNEF Universidad, una fundación universitaria privada con sede en Madrid. Barbón fue alumno de Teruelo en la facultad asturiana.

El catedrático de Derecho Penal, también presidente de la Conferencia de Decanas y Decanos de Facultades de Derecho de España, se marcha tras más de tres décadas vinculado a la Universidad de Oviedo, primero como estudiante y después como profesor, investigador y gestor universitario. Su salida se produce por una combinación de factores profesionales y, sobre todo, personales. “La decisión de dejar la Universidad de Oviedo ha sido, sin duda, una de las más difíciles de mi carrera profesional”, afirma. “A la Universidad de Oviedo se lo debo prácticamente todo; es mi casa, el lugar donde me he formado, donde he crecido y donde he compartido años con compañeros y alumnos extraordinarios. Mi gratitud hacia la institución y hacia Asturias será siempre absoluta”, expresa.

El catedrático se acoge a una modalidad de excedencia prevista en la Ley de la Ciencia para desarrollar actividad laboral en una universidad privada, lo que permite que le conserven su plaza durante cinco años. Su destino será CUNEF, una institución privada constituida como fundación sin ánimo de lucro, que nada tiene que ver con las universidades privadas que se instalarán en Asturias.

Una salida con motivos personales

El fichaje tiene un componente profesional, pero Teruelo recalca el peso de las circunstancias personales y familiares sobrevenidas en su decisión de trasladarse a Madrid. “La vida plantea etapas y, en este momento, la propuesta se ha alineado con factores de índole estrictamente personal y familiar”, explica.

El todavía decano insiste, no obstante, en que el cambio no debe interpretarse como una ruptura con la Universidad pública ni como una pérdida para Oviedo. “Lejos de interpretarse en términos de pérdida, creo firmemente que este paso debe entenderse como un éxito compartido”, sostiene. “Que una institución con la exigencia de CUNEF decida confiar un proyecto estratégico a alguien cuya trayectoria se ha forjado íntegramente en la universidad pública es, ante todo, un reflejo del altísimo nivel de nuestra universidad”, agrega.

CUNEF quiere potenciar su actividad investigadora y de gestión en el campo jurídico, con especial atención a materias vinculadas al Derecho Penal económico y a los nuevos riesgos empresariales y tecnológicos. Entre los campos de trabajo que abordará Teruelo figuran los programas de “compliance” de las empresas, diseñados para evitar situaciones conflictivas con la ley; la ciberdelincuencia económica, incluidos los ataques a la banca ‘online’; y el uso de la inteligencia artificial como herramienta predictiva en el ámbito jurídico.

Teruelo asume ese encargo como una nueva etapa de alta exigencia. “Acepto este cambio no como un acomodo, sino como un profundo desafío profesional”, señala. “Que una institución con ese nivel de autoexigencia te confíe una responsabilidad de este calibre es un orgullo, pero sobre todo es un reto que exige dar lo mejor de uno mismo”, argumenta.

El papel de Ana Isabel Fernández

En la operación ha sido clave la rectora de CUNEF, la asturiana Ana Isabel Fernández, catedrática asturiana de Economía Financiera, presidenta de la Fundación Princesa de Asturias y una figura de fuerte proyección en el ámbito académico y económico nacional. Teruelo atribuye a su liderazgo un peso decisivo en la aceptación de la oferta. “Su figura, ampliamente respetada en el ámbito académico y económico nacional, y por supuesto también en Asturias, es una garantía absoluta de rigor. Trabajar bajo su dirección supone un reto y todo un estímulo”, afirma.

El nuevo destino de Teruelo se presenta, según su propia valoración, como un proyecto de alta especialización. El catedrático recalca que CUNEF opera bajo el amparo de una fundación y que carece de ánimo de lucro. “Todos sus recursos se reinvierten directamente en la calidad educativa, en la investigación y en el talento de su alumnado”, sostiene. También destaca sus programas de becas, que pueden cubrir hasta el 100% de la matrícula por excelencia académica o necesidad económica, así como indicadores internacionales como la calificación de cinco estrellas en QS Stars o la acreditación AACSB.

La marcha de Teruelo abrirá también un relevo provisional al frente de la Facultad de Derecho. El decanato quedará bajo la responsabilidad del vicedecano, Diego Álvarez Alonso, que deberá convocar elecciones en cuanto se retome el periodo lectivo.

La salida de Teruelo pone fin, al menos temporalmente, a una larga etapa en la Universidad de Oviedo. Cursó Derecho en la propia Facultad, salvo el último año, que realizó como Erasmus en Pisa, dentro de la promoción 1988-1993. En 1994 se incorporó al Área de Derecho Penal con una beca FPI del Ministerio de Educación y Ciencia. Fue becario entre 1994 y 1997 y desde ese año ejerció como profesor. Se acreditó como catedrático en 2012 y obtuvo la cátedra en 2018.

Desde 2020 ocupa el decanato de la Facultad de Derecho, etapa en la que el centro ha crecido en número de alumnos y ha estrenado nuevos títulos, como el grado de Criminología. Desde 2023 preside además la Conferencia de Decanas y Decanos de Facultades de Derecho de España. Entre sus reconocimientos figura la Cruz distinguida de primera clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort.