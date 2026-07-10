Ecologistas en Acción y el Fondo para la Protección llevan ante la Audiencia Nacional la declaración de 'favorable' para el lobo ibérico

Las organizaciones Ecologistas en Acción y el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico han presentado un recurso ante la Audiencia Nacional contra el acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente que declara como "favorable" el estado de conservación del lobo ibérico en España.

El acuerdo fue aprobado con el apoyo de Galicia, Castilla y León, Asturias y Cantabria, mientras que el Ministerio para la Transición Ecológica votó en contra. Según las organizaciones ecologistas, el informe no cuenta con suficiente respaldo científico y podría facilitar la autorización de una mayor caza de la especie.

De acuerdo con los datos citados por las entidades recurrentes, la población del lobo ibérico se estima en unas 333 manadas, una cifra que consideran inferior a la necesaria para garantizar su conservación a largo plazo. También señalan que la especie desempeña un papel importante en el equilibrio de los ecosistemas al ayudar a controlar las poblaciones de animales silvestres.

Las organizaciones sostienen que el lobo aún no ha recuperado toda su distribución histórica y recuerdan que la población de Sierra Morena desapareció hace aproximadamente una década. Por ello, consideran que declarar un estado de conservación favorable es una decisión prematura.

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Con este recurso, Ecologistas en Acción y el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico solicitan que la Audiencia Nacional revise la legalidad del acuerdo. El tribunal será el encargado de determinar si la decisión se ajusta a la normativa y a la información científica disponible.