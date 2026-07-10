La "mejora" que Educación implantará en las próximas oposiciones a maestro, tras la polémica surgida en el proceso actual por el elevado número de suspensos

La Consejería de Educación valorará de cara a la próxima convocatoria de oposiciones al cuerpo de maestros la posibilidad de permitir formular reclamaciones a las calificaciones una vez finalizada la primera prueba. "Siempre que hacemos una convocatoria reunimos a las organizaciones sindicales, les pedimos aportaciones y todos aquellos aspectos de mejora que se ven viables se introducen", subrayó la consejera Eva Ledo. "A mí se me ha solicitado que intentemos hacer la reclamación finalizada la primera prueba. Me parece una mejora importante que se introducirá en la medida de lo posible", remarcó la representante del Gobierno autonómico sin aclarar si la decisión está tomada. Porque, igual que esa, precisó, "todas aquellas mejoras que nos trasladen, que veamos posible realizar, las vamos a realizar. Lo hacemos siempre". Según Ledo, en este caso ha habido una serie de calificaciones "que han levantado la alarma porque se esperaban superiores" y ahora, lo que tratarán de hacer es seguir una serie de "pautas que nos indiquen desde todos los ámbitos para introducir las mejoras que veamos posibles".

Ledo quiso aprovechar para agradecer a todos los miembros del tribunal "el trabajo encomiable" que están realizando, "un trabajo ingente", dijo la Consejera, en el que están disponibles para cualquier incidencia "de manera totalmente desinteresada" y tratando en todo momento que el procedimiento sea "garantista" para los aspirantes. "Yo creo que lo conseguimos", certificó Eva Ledo.

Sobre la disponibilidad de los miembros de los órganos técnicos para estas oposiciones a maestro, sí reconoció que ha habido "algún tipo de percance" en el que se ha tenido que rectificar alguna situación y se ha hecho de forma inmediata. Se refería Eva Ledo a algún SMS que ha ido dirigido a un candidato que no le correspondía. "Se ha subsanado de forma inmediata, para que no haya dudas", señaló sobre algún mensaje que recibieron opositores convocándolos a una prueba a la que ya no podía acceder porque no habían superado la anterior cuando ya había recibido esa calificación e inmediatamente se les avisó. "No es el mensaje no corresponde, dado que no superó la prueba anterior. Y esa es la incidencia que puedo indicar que ha sucedido y se ha subsanado", explicó la Consejera sobre esas últimas incidencias.

Ante un procedimiento selectivo que lleva un largo recorrido, Ledo garantizó "total transparencia, no hay ningún tipo de oscurantismo, absolutamente ninguno". Como venía haciendo en días anteriores, la consejera de Educación remarcó que este ha sido un proceso "completamente garantista, es verdad que no se reclama al finalizar la primera prueba, pero se puede reclamar tal y como dice la convocatoria al finalizar la segunda, y en el caso de que se detecte un error en la calificación de la primera prueba, se retrotraerá para ese aspirante el proceso a ese momento y podrá concurrir a esa segunda prueba presentando su programación didáctica y su unidad didáctica sin ningún tipo de problemas, sin ningún tipo de objeción", aclaró sobre las quejas de los últimos días de los opositores.

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Quienes vean atendida su reclamación en la parte final del proceso, "podrán concurrir en igualdad de condiciones que el resto de aspirantes. Desde luego nos reuniremos el órgano técnico, los tribunales y también recibiremos todas las aportaciones de las organizaciones sindicales para mejorarlo en todos los ámbitos en los que se observe mejorar". El objetivo de la Consejería es llegar "al mejor procedimiento posible para seleccionar al mejor profesorado para nuestro alumnado".