Ya está aquí el Festival de la Sidra de Nava: del concurso de la mejor bebida regional a un bautizo sidrero para bebés, degustación gratuita de bonito del norte y orquestas

El verano no sería verano en Asturias sin la sidra y sin su gran fiesta: el Festival de la Sidra de Nava, que este año celebra su edición número 49. Aunque la celebración ya empezó de martes, los platos fuertes se servirán el fin de semana, con la elección de la mejor sidra natural de la región y el concurso internacional de escanciadores. Pero estos días en Nava habrá más que sidra.

Esta noche, a las 22.30 horas, actuará la orquesta "Acordes" y "Danky Macroshow". El programa de mañana, sábado, empieza a las 12.00 con mercado, pasacalles con "La Xarangana" y degustación, en la plaza Manuel Uría, de sidra natural elaborada en Nava. A esa misma hora, en los soportales del Ayuntamiento, tendrá lugar la final del concurso a la mejor sidra natural.

Durante la mañana, también se celebrará el bautizo sidreru para los niños nacidos entre la última edición del Festival y la actual. Por la tarde, habrá una degustación gratuita de bonito del norte a la sidra y a las 18.30 empezará el desfile de los "culetinos", organizado por la Buena Cofradía de los Siceratores de Asturias. A las 20.00 horas llega uno de lo momentos más esperados del Festival de la Sidra de Nava: la entrega de premios a los mejores elaboradores de sidra y el pregón de las hermanas Laura y Susana Ovín Ania, maestras escanciadoras. El broche final a la jornada lo pondrá la orquesta "Dominó" y el DJ Jairo Ortal.

El domingo el protagonismo recaerá en el XXXIX Concurso Internacional de Escanciadores de Sidra, una de las citas más emblemáticas del festival. Durante la jornada también habrá pasacalles, recorridos en el Tren Sidreru, la tradicional Comida en la Calle, un tardeo en la Plaza Manuel Uría y el VIII Encuentro Coral Villa de la Sidra. La programación musical concluirá con las actuaciones de las orquestas "Olympus" y "Nueva Banda".