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Ya está aquí el Festival de la Sidra de Nava: del concurso de la mejor bebida regional a un bautizo sidrero para bebés, degustación gratuita de bonito del norte y orquestas

El pregón, protagonizado por las maestras escanciadoras Laura y Susana Ovín, tendrá lugar este sábado a las 20.00 horas

Festival de la Sidra de Nava

Festival de la Sidra de Nava / David Cabo

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Mónica G. Salas

Luján Palacios

El verano no sería verano en Asturias sin la sidra y sin su gran fiesta: el Festival de la Sidra de Nava, que este año celebra su edición número 49. Aunque la celebración ya empezó de martes, los platos fuertes se servirán el fin de semana, con la elección de la mejor sidra natural de la región y el concurso internacional de escanciadores. Pero estos días en Nava habrá más que sidra.

Esta noche, a las 22.30 horas, actuará la orquesta "Acordes" y "Danky Macroshow". El programa de mañana, sábado, empieza a las 12.00 con mercado, pasacalles con "La Xarangana" y degustación, en la plaza Manuel Uría, de sidra natural elaborada en Nava. A esa misma hora, en los soportales del Ayuntamiento, tendrá lugar la final del concurso a la mejor sidra natural.

Durante la mañana, también se celebrará el bautizo sidreru para los niños nacidos entre la última edición del Festival y la actual. Por la tarde, habrá una degustación gratuita de bonito del norte a la sidra y a las 18.30 empezará el desfile de los "culetinos", organizado por la Buena Cofradía de los Siceratores de Asturias. A las 20.00 horas llega uno de lo momentos más esperados del Festival de la Sidra de Nava: la entrega de premios a los mejores elaboradores de sidra y el pregón de las hermanas Laura y Susana Ovín Ania, maestras escanciadoras. El broche final a la jornada lo pondrá la orquesta "Dominó" y el DJ Jairo Ortal.

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El domingo el protagonismo recaerá en el XXXIX Concurso Internacional de Escanciadores de Sidra, una de las citas más emblemáticas del festival. Durante la jornada también habrá pasacalles, recorridos en el Tren Sidreru, la tradicional Comida en la Calle, un tardeo en la Plaza Manuel Uría y el VIII Encuentro Coral Villa de la Sidra. La programación musical concluirá con las actuaciones de las orquestas "Olympus" y "Nueva Banda".

Nava · Del 7 al 13 de julio de 2026

XLIX Festival de la Sidra
Programa día a día

Viernes 10 julio
  • Semifinal del concurso a la mejor sidra natural elaborada en el Principado de Asturias y en NavaLlagar de Sorribes
  • SidrArte: salida artística de dibujo urbano «Escarabayando en el Festival de la Sidra»Inmediaciones de la Plaza Manuel Uría · A las 19:30, foto de grupo y obras en la Plaza Manuel Uría
  • I Concurso «Dibuja tú el vasu de sidra»Plaza Manuel Uría
  • Actuación de la Bandina La Garrapiella y del grupo folklórico A.C. La MadreñaPlaza Manuel Uría
  • Actuación de Orquesta Acordes y Danky Macroshow
Sábado 11 julioPregón y chupinazo
  • Mercado semanal y pasacalles con La Xarangana
  • Degustación de sidra natural elaborada en Nava y productos gastronómicos del ConcejoPlaza Manuel Uría · Llagares invitados: Sidra Cortina (Villaviciosa), Sidra Quelo (Siero) y Sidra Muñiz (Siero)
  • Gran Final del concurso a la mejor sidra natural elaborada en el Principado de Asturias y en NavaSoportales del Ayuntamiento
  • Acto de entrega a la «Etiqueta más Guapina»Organiza el Grupo Sidrastur
  • Bautizu Sidreru, para los niños y niñas nacidos entre la última edición del Festival y la actualImprescindible inscripción previa en el 985 71 60 08 (plazo hasta el viernes 3 de julio a las 14:00)
  • Acto de Hermanamiento de todas las sidras de AsturiasOrganiza la Buena Cofradía de los Siceratores de Asturias · Soportales del Ayuntamiento
  • Degustación gratuita de «Bonito del Norte a la sidra, la unión asturiana perfecta»En colaboración con OPASTURIAS (Organización de Productores Artesanales del Principado de Asturias), formada por productores pesqueros de los puertos asturianos · Plaza Manuel Uría
  • Animación por las calles de Nava con la Fanfarria El FelechuDesde las 17:00
  • Desfile de los CuletinosOrganiza la Buena Cofradía de los Siceratores de Asturias · Niños/as de 5 a 11 años · Imprescindible inscripción previa en el 985 71 60 08 (plazo hasta el viernes 3 de julio a las 14:00) · Bases en la web municipal
  • Recepción de premiados, público participante en el acto y autoridadesA partir de las 19:30 · Ayuntamiento
  • Entrega de premios de los concursos a las mejores sidras de nueva expresión y derivados de la manzana y a las mejores sidras naturales de Asturias y de NavaDesde el balcón del Ayuntamiento
  • Pregón del XLIX Festival de la Sidra, a cargo de las navetas y campeonas de Asturias de escanciado Laura y Susana Ovín Ania
  • Himno de Asturias, con el grupo Les Ayalgues, y chupinazo de inicio de la Ruta de la Sidra de Nava (pipes en la calle)Pipas en Avda. La Estación, Grandiella, c/ La Colegiata, c/ La Vega y c/ La Riega, y toneles en la Plaza Dominganes y la Plaza Manuel Uría
  • Actuación de Orquesta Dominó y DJ Jairo OrtalA partir de las 22:30
Domingo 12 julioEscanciadores
  • XXXIX Concurso Internacional de Escanciadores de SidraSoportales del Ayuntamiento · En el descanso, subasta de una caja de la Mejor Sidra Natural Elaborada en el Principado de Asturias, ganadora del concurso de esta edición
  • Pasacalles con Los Collaínos
  • Recorre Nava en el Tren SidreruHorario: de 12:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 · Ubicación: detrás del Ayuntamiento · Plazas limitadas a la capacidad del tren
  • Comida en la Calle, amenizada por la Bandina Los MuilesDesde las 14:30 · Plaza Manuel Uría y calles aledañas · Imprescindible inscripción previa en el 985 71 60 08 para la reserva de espacio (plazo hasta el viernes 3 de julio a las 14:00)
  • Tardeo con Bitter y KasDesde las 17:00 · Plaza Manuel Uría
  • VIII Encuentro Coral Villa de la Sidra, organizado por la Sociedad Coral de Nava «Allegro», acompañados del Coro Minero de Turón y la Coral Najerense, de La RiojaIglesia de San Bartolomé
  • Actuación de Orquesta Olympus y Orquesta Nueva BandaA partir de las 22:30
Lunes 13 julioFestival infantil
  • Festival Infantil, con música, hinchables y fiesta de la espumaA partir de las 17:00 · Plaza Manuel Uría · En caso de lluvia se trasladará al Polideportivo Municipal
Programa sujeto a cambios · Organiza: Ayuntamiento de Nava Fiesta de Interés Turístico Nacional

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